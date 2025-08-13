Retirada de caminhão que atingiu passarela exigirá trabalho cauteloso

O carro que bateu atrás do caminhão — que atingiu a passarela de pedestres da Estrutural — foi retirado por volta das 09h15. Já o caminhão ainda está no local do acidente. Segundo Plínio Fragassi, do DER, será necessário realizar um trabalho cauteloso para a retirada do veículo porque o eixo do caminhão está quebrado e o movimento de retirada do veículo pode danificar a passarela. Um técnico do DER vai fazer a análise para identificar a melhor forma de retirar o caminhão sem prejudicar a estrutura da passarela.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Por volta das 09h, as duas vias da pista foram liberadas. Além disso, a faixa de ônibus da EPTG foi liberada por causa do acidente na Estrutural. "A medida ja está valendo e os veículos que transitarem pela via exclusiva nao serão multados", informou o DER.

O pilar atingido terá que ser resconstruído, processo deve durar de 10 a 15 dias, mas enquanto isso, a passarela seguirá funcionando, conforme a fonte do DER. A expectativa é que a passarela seja liberada para a passagem de pedestres até o final do dia.

Entenda

Um caminhão bateu na passarela de pedestres perto do viaduto que dá acesso à Cidade Estrutural na manhã desta quarta-feira (13/8) por volta das 06h20. Conforme a Polícia Militar do Distrito Federal, antes de bater na passarela, o caminhão bateu em um carro e uma moto na altura quadra 10 do SCIA, sentido Taguatinga - Plano Piloto.

Após a colisão, o caminhão atravessou o canteiro e bateu na base da passarela, invadindo a pista oposta. O motorista informou aos policiais que foi fechado por um carro antes da sequência colisões. A passarela foi interditada, e segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal a Defesa Civil fará análise do impacto do acidente na estrutura.