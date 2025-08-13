InícioCidades DF
TRÂNSITO

Passarela da Estrutural atingida por caminhão será liberada hoje, diz DER

Antes de bater na passarela, caminhão colidiu com um carro e uma moto na altura quadra 10 do SCIA, sentido Taguatinga - Plano Piloto

Caminhão bate em passarela de pedestres na Estrutural após acidente com carro - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Caminhão bate em passarela de pedestres na Estrutural após acidente com carro - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

passarela da Estrutural que foi atingida por um caminhão nesta quarta-feira (13/8) será liberada ainda hoje, segundo Plínio Fragassi, do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF). DER vai fazer o escoramento da estrutura Enquanto isso, a passagem de pedestres será feita "em nível" pelo DER.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"A colisão destruiu apenas um pilar. A estrutura metálica da passarela está intacta. Só que os pedestres ainda não podem passar ainda pois há um desconforto para os pedestres e o risco de danificar mais a estrutura", afirmou Fragassi. 

  • Caminhão bate em passarela de pedestres na Estrutural após acidente com carro
    Caminhão bate em passarela de pedestres na Estrutural após acidente com carro Ed Alves/CB/D.A Press
  • Caminhão bate em passarela de pedestres na Estrutural após acidente com carro
    Caminhão bate em passarela de pedestres na Estrutural após acidente com carro Ed Alves/CB/D.A Press
  • Caminhão bate em passarela de pedestres na Estrutural após acidente com carro
    Caminhão bate em passarela de pedestres na Estrutural após acidente com carro Ed Alves/CB/D.A Press
  • Caminhão bate em passarela de pedestres na Estrutural após acidente com carro
    Caminhão bate em passarela de pedestres na Estrutural após acidente com carro Ed Alves/CB/D.A Press
  • Caminhão bate em passarela de pedestres na Estrutural após acidente com carro
    Caminhão bate em passarela de pedestres na Estrutural após acidente com carro Ed Alves/CB/D.A Press
  • Caminhão bate em passarela de pedestres na Estrutural após acidente com carro
    Caminhão bate em passarela de pedestres na Estrutural após acidente com carro Ed Alves/CB/D.A Press

O pilar atingido terá que ser resconstruído, processo deve durar de 10 a 15 dias, mas enquanto isso, a passarela seguirá funcionando, conforme a fonte do DER.

Por volta das 09h, as duas vias da pista foram liberadas. Além disso, a faixa de ônibus da EPTG foi liberada por causa do acidente na Estrutural. "A medida ja está valendo e os veículos que transitarem pela via exclusiva nao serão multados", informou o DER.

O carro que bateu atrás do caminhão foi retirado às 09h15. Já o caminhão permanece no local. Segundo Plínio Fragassi, do DER, será necessário realizar um trabalho cauteloso no local porque o eixo do caminhão está quebrado e o movimento de retirada do veículo pode danificar a passarela. Um técnico do DER vai fazer a análise para identificar a melhor forma de retirar o caminhão sem prejudicar a estrutura da passarela.

Acidente: caminhão bate em estrutura de passarela de pedestres

Por volta das 06h20 da manhã, um caminhão bateu na estrutura da passarela da Estrutural gerando um grande impacto no trânsito. Antes de atingir a estrutura, o caminhão atingiu uma moto e um outro carro bateu na traseira do veículo. Tenente Clayton do CBMDF, que atendeu a ocorrência, informou que os motoristas envolvidos no acidente estão bem e apenas o piloto da moto necessitou de transporte para o hospital. 

O Tenente Carvelo, da PMDF, informou que o motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro que deu negativo. Todos os documentos do motorista e do caminhão estavam em dia. "O motorista informou que estava na faixa do meio e levou uma fechada, com isso, ele perdeu o controle do caminhão e bateu no pilar da passarela", informou ao Correio

Agora, a PMDF e o DER auxiliam na travessia de pedestres pela pista. "A gente está auxiliando na travessia de pedestres, tendo em vista que é uma área perigosa e há muito risco de atropelamento de pedestres e vamos seguir com esse trabalho até que haja a liberação da passarela." 

As partes envolvidas foram encaminhadas para Polícia Civil para registro da ocorrência. 

Saiba Mais

Aline Gouveia

Repórter

Jornalista formada pelo Centro Universitário IESB. Apaixonada por boas histórias e interessada em pautas sobre saúde mental e direitos humanos.

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Jaqueline Fonseca

SUB-EDITOR I

Pós-graduada em jornalismo investigativo com 10 anos de experiência na cobertura política, econômica, judicial e local. Vencedora dos prêmios: Fenacor 2017, Fiero 2017 e MPRO 2016

Por Aline Gouveia, Raphaela Peixoto e Jaqueline Fonseca
postado em 13/08/2025 09:20 / atualizado em 13/08/2025 09:21
x