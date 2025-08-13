Passarela da Estrutural atingida por caminhão será liberada hoje, diz DER

Caminhão bate em passarela de pedestres na Estrutural após acidente com carro - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A passarela da Estrutural que foi atingida por um caminhão nesta quarta-feira (13/8) será liberada ainda hoje, segundo Plínio Fragassi, do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF). DER vai fazer o escoramento da estrutura Enquanto isso, a passagem de pedestres será feita "em nível" pelo DER.

"A colisão destruiu apenas um pilar. A estrutura metálica da passarela está intacta. Só que os pedestres ainda não podem passar ainda pois há um desconforto para os pedestres e o risco de danificar mais a estrutura", afirmou Fragassi.

















O pilar atingido terá que ser resconstruído, processo deve durar de 10 a 15 dias, mas enquanto isso, a passarela seguirá funcionando, conforme a fonte do DER.

Por volta das 09h, as duas vias da pista foram liberadas. Além disso, a faixa de ônibus da EPTG foi liberada por causa do acidente na Estrutural. "A medida ja está valendo e os veículos que transitarem pela via exclusiva nao serão multados", informou o DER.

O carro que bateu atrás do caminhão foi retirado às 09h15. Já o caminhão permanece no local. Segundo Plínio Fragassi, do DER, será necessário realizar um trabalho cauteloso no local porque o eixo do caminhão está quebrado e o movimento de retirada do veículo pode danificar a passarela. Um técnico do DER vai fazer a análise para identificar a melhor forma de retirar o caminhão sem prejudicar a estrutura da passarela.

Por volta das 06h20 da manhã, um caminhão bateu na estrutura da passarela da Estrutural gerando um grande impacto no trânsito. Antes de atingir a estrutura, o caminhão atingiu uma moto e um outro carro bateu na traseira do veículo. Tenente Clayton do CBMDF, que atendeu a ocorrência, informou que os motoristas envolvidos no acidente estão bem e apenas o piloto da moto necessitou de transporte para o hospital.

O Tenente Carvelo, da PMDF, informou que o motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro que deu negativo. Todos os documentos do motorista e do caminhão estavam em dia. "O motorista informou que estava na faixa do meio e levou uma fechada, com isso, ele perdeu o controle do caminhão e bateu no pilar da passarela", informou ao Correio.



Agora, a PMDF e o DER auxiliam na travessia de pedestres pela pista. "A gente está auxiliando na travessia de pedestres, tendo em vista que é uma área perigosa e há muito risco de atropelamento de pedestres e vamos seguir com esse trabalho até que haja a liberação da passarela."

As partes envolvidas foram encaminhadas para Polícia Civil para registro da ocorrência.

