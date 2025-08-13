DER libera faixa de ônibus da EPTG após caminhão bater em passarela

O Departamento de Estradas e Rodagens (DER) anunciou por volta das 07h50 que liberou a faixa de ônibus da EPTG em função do acidente com um caminhão na Estrutural nesta quarta-feira (13/8). Por volta das 06h20, o veículo atingiu a estrutura da passarela da pedestres perto do viaduto que dá acesso à Cidade Estrutural.
"A medida ja está valendo e os veículos que transitarem pela via exclusiva nao serão multados", informou o DER em nota.
Caminhão atinge passarela de pedestes na Estrutural
Um caminhão bateu na passarela de pedestres perto do viaduto que dá acesso à Cidade Estrutural na manhã desta quarta-feira (13/8) por volta das 06h20. Conforme a Polícia Militar do Distrito Federal, antes de bater na passarela, o caminhão bateu em um carro e uma moto na altura quadra 10 do SCIA, sentido Taguatinga - Plano Piloto.
Após a colisão, o caminhão atravessou o canteiro e bateu na base da passarela, invadindo a pista oposta. O motorista informou aos policiais que foi fechado por um carro antes da sequência colisões. A passarela foi interditada, e segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal a Defesa Civil fará análise do impacto do acidente na estrutura. O motorista do carro ficou ferido e foi socorrido ao Hospital de Base de Brasília. O estado dele é estável.
Jaqueline FonsecaSUB-EDITOR I
Pós-graduada em jornalismo investigativo com 10 anos de experiência na cobertura política, econômica, judicial e local. Vencedora dos prêmios: Fenacor 2017, Fiero 2017 e MPRO 2016