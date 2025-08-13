Acusado de esfaquear e matar namorada na calçada no Itapoã é preso pela PMDF

O homem acusado de assassinar a companheira na noite desta quarta-feira (13/8) é William Lopes, 28 anos, mais conhecido como "Pirata". Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PMDF) logo depois de esfaquear a namorada, Camila Pereira Lopes, 28.

O crime ocorreu por volta das 18h30, enquanto a vítima estava sentada na calçada de casa, no Itapoã. Segundo informações preliminares, William passou encostado no muro e, sem que ela percebesse, aproximou-se e a esfaqueou. Ele tentou fugir, mas foi detido próximo à residência.

Testemunhas relataram que autor e vítima mantinham um relacionamento de um ano e meio e, na noite anterior, tiveram uma discussão por ciúme. O caso é investigado como feminicídio pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).