violência contra a mulher

Feminicídio no Itapoã: homem mata namorada a facadas na calçada de casa

O autor, identificado como William Lopes, 28 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PMDF)

Vítima foi assassinada na porta de casa - (crédito: Material cedido ao Correio)
Uma mulher foi assassinada a facadas pelo companheiro na noite desta quarta-feira (13/8), no Itapoã. O autor, identificado como William Lopes, 28 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PMDF). A vítima foi identificada como Camila Pereira Lopes, 28.

Segundo informações apuradas pelo Correio, a vítima e o autor mantinham um relacionamento há cerca de um ano e meio. Testemunhas relataram que, na noite anterior, durante uma discussão, Camila teria ateado fogo nas roupas de William. 

No fim da tarde desta quarta-feira (13/8), enquanto Camila estava sentada na calçada de casa, William passou encostado no muro e, sem que ela percebesse, aproximou-se e a esfaqueou. 

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Darcianne Diogo e Mariana Saraiva
postado em 13/08/2025 19:49
