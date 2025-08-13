Feminicídio no Itapoã: homem mata namorada a facadas na calçada de casa

Uma mulher foi assassinada a facadas pelo companheiro na noite desta quarta-feira (13/8), no Itapoã. O autor, identificado como William Lopes, 28 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PMDF). A vítima foi identificada como Camila Pereira Lopes, 28.
Segundo informações apuradas pelo Correio, a vítima e o autor mantinham um relacionamento há cerca de um ano e meio. Testemunhas relataram que, na noite anterior, durante uma discussão, Camila teria ateado fogo nas roupas de William.
No fim da tarde desta quarta-feira (13/8), enquanto Camila estava sentada na calçada de casa, William passou encostado no muro e, sem que ela percebesse, aproximou-se e a esfaqueou.
Darcianne Diogo
