PCDF prende quadrilha de furto de rodas e airbags no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desarticulou um grupo criminoso especializado em furtos no interior de veículos. Batizada de operação Cronus, a ação foi coordenada pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri) e resultou na prisão de três suspeitos, além da apreensão de diversos itens subtraídos e do carro usado nos crimes.

As investigações apontam que a quadrilha agia de forma organizada e com divisão de tarefas, mirando principalmente rodas de estepe, airbags e centrais multimídia. Após os furtos, o material era revendido na Feira dos Importados de Taguatinga, onde um dos presos atuava como receptador.

Na terça-feira (12/8), os policiais monitoraram o trio em ação e flagraram três furtos seguidos na região central do Plano Piloto. Imagens registradas pela corporação mostram a atuação coordenada: enquanto um criminoso retirava os itens, outro vigiava o local e um terceiro permanecia no carro de apoio.

As prisões ocorreram em Ceilândia e Taguatinga. Foram apreendidas rodas de estepe, airbags, centrais multimídia, macacos e chaves de roda. O levantamento da PCDF também vinculou o bando a dezenas de ocorrências recentes em Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Plano Piloto.

O trio foi indiciado por associação criminosa, furto qualificado pelo concurso de agentes e receptação qualificada pelo comércio. A polícia agora busca identificar todas as vítimas para restituir os bens e robustecer as provas no inquérito.