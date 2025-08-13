InícioCidades DF
Feminicídio

Após matar mulher na calçada, feminicida se escondeu em igreja evangélica

Camila Pereira Lopes, 28 anos, foi morta a facadas enquanto estava na frente casa, no Itapoã. Autor foi preso

Feminicídio no Itapoã: homem mata namorada a facadas na calçada de casa O autor, identificado como William Lopes, 28 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar ( PMDF ) - (crédito: Nathália Queiroz/CB/D.A Press)
Feminicídio no Itapoã: homem mata namorada a facadas na calçada de casa O autor, identificado como William Lopes, 28 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar ( PMDF ) - (crédito: Nathália Queiroz/CB/D.A Press)

Após esfaquear e matar a companheira, William Lopes, 28 anos, invadiu uma igreja evangélica no itapoã para se esconder. Camila Pereira Lopes, 28, foi vítima de feminicídio na noite desta quarta-feira (13/8) enquanto estava sentada na calçada de casa. 

O sargento Moreira, do 20º Batalhão da PM, relatou que o autor entrou na Igreja Universal do Reino de Deus enquanto ocorria um culto. "Ao ser preso, ele confessou informalmente o feminicídio contra a vítima", afirmou, acrescentando que William tem antecedentes criminais por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. 

O crime

Testemunhas relataram ao Correio que o casal morava junto há cerca de um ano e meio em uma kitnet alugada. Camila era mãe de duas crianças fruto de outro relacionamento. De acordo com vizinhos, na noite anterior o casal teve uma discussão e Camila teria ateado fogo nas roupas do autor. 

O Correio apurou que o incêndio levou o proprietário do imóvel a registrar um boletim de ocorrência na delegacia por causa dos danos estruturais causados pelas chamas. 

Nesta quarta-feira (13/8), enquanto a vítima estava sentada na calçada de casa, William passou encostado no muro e, sem que ela percebesse, aproximou-se e a esfaqueou. O caso é investigado como feminicídio pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).

Saiba Mais

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Nathália Queiroz

Repórter na editoria de Cidades, advogada com especialização em Direito Penal e Criminologia pela PUCRS e jornalista em formação pelo CEUB. Atuou como repórter em coluna de segurança pública no Metrópoles.

Por Darcianne Diogo e Nathália Queiroz
postado em 13/08/2025 22:04
x