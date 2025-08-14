Márcia Fellipe agita a quinta do Maior São João do Cerrado na Esplanada

Cantora de forró é atração confirmada da segunda noite - (crédito: Divulgação)

O clima junino continua na Esplanada dos Ministérios nesta quinta-feira (14/8), com a segunda noite do Maior São João do Cerrado. O destaque da programação é a cantora Márcia Fellipe, que promete agitar o público com seu repertório repleto de forró e energia contagiante. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

A festa começa a partir das 18h, e mais de 40 trios de forró pé de serra se revezam nas três Ilhas de Forró e no coreto. Já o palco principal abre às 19h, com o Forró de Vitrola, seguido pelo Trio Mana Flor, o artista brasiliense Nego Rainner e apresentações que celebram a diversidade cultural, como o Balé Flor do Cerrado, quadrilhas juninas e o trabalho do artista Edu Bonecos.

Com 60 mil metros quadrados de área, o evento oferece uma arena especial para quadrilhas, a Vila Borborema, com igreja, bodega, fogueira e parque de diversões, além de praça de alimentação variada, circo e espaços temáticos.

A edição deste ano também reforça o compromisso com a acessibilidade, contando com intérpretes de Libras, audiodescrição, camarote para pessoas com mobilidade reduzida e estacionamento exclusivo para PCD.

Realizado pelo Instituto Brasileiro de Integração, Cultura, Turismo e Cidadania (IBI) com apoio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura e do Governo Federal, o evento conta com patrocínio da Caixa Econômia Federal e da Petrobras, além de parcerias com secretarias do Governo do DF.

Participe

Maior São João do Cerrado - 13 a 17 de agosto

Local: Esplanada dos Ministérios, das 18h às 3h

Entrada gratuita