InícioCidades DF
CULTURA E LAZER

Márcia Fellipe agita a quinta do Maior São João do Cerrado na Esplanada

Evento gratuito reúne música, dança, gastronomia e atrações culturais para todas as idades, com destaque para a apresentação da cantora de forró

Cantora de forró é atração confirmada da segunda noite - (crédito: Divulgação)
Cantora de forró é atração confirmada da segunda noite - (crédito: Divulgação)

O clima junino continua na Esplanada dos Ministérios nesta quinta-feira (14/8), com a segunda noite do Maior São João do Cerrado. O destaque da programação é a cantora Márcia Fellipe, que promete agitar o público com seu repertório repleto de forró e energia contagiante. A entrada é gratuita e a classificação é livre. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A festa começa a partir das 18h, e mais de 40 trios de forró pé de serra se revezam nas três Ilhas de Forró e no coreto. Já o palco principal abre às 19h, com o Forró de Vitrola, seguido pelo Trio Mana Flor, o artista brasiliense Nego Rainner e apresentações que celebram a diversidade cultural, como o Balé Flor do Cerrado, quadrilhas juninas e o trabalho do artista Edu Bonecos.

Com 60 mil metros quadrados de área, o evento oferece uma arena especial para quadrilhas, a Vila Borborema, com igreja, bodega, fogueira e parque de diversões, além de praça de alimentação variada, circo e espaços temáticos. 

A edição deste ano também reforça o compromisso com a acessibilidade, contando com intérpretes de Libras, audiodescrição, camarote para pessoas com mobilidade reduzida e estacionamento exclusivo para PCD.

Realizado pelo Instituto Brasileiro de Integração, Cultura, Turismo e Cidadania (IBI) com apoio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura e do Governo Federal, o evento conta com patrocínio da Caixa Econômia Federal e da Petrobras, além de parcerias com secretarias do Governo do DF.

Participe

Maior São João do Cerrado - 13 a 17 de agosto

Local: Esplanada dos Ministérios, das 18h às 3h

Entrada gratuita

 

Saiba Mais

Giovanna Sfalsin

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 14/08/2025 17:45
x