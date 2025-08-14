"Investir em exames salva vidas", afirma cirurgião torácico

14/08/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Julio Mott, cirurgião torácico e diretor do Hospital Brasília, é o entrevistado do CB.Saúde - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Por Laíza Ribeiro*—O cirurgião torácico Julio Mott comentou sobre os avanços na descoberta e tratamento do câncer de pulmão ao CB.Saúde — parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília — desta quinta-feira (14/8). Às jornalistas Carmen Souza e Sibele Negromonte, ele também destacou a importância do diagnóstico precoce da doença.

Segundo o médico, identificar alterações respiratórias nas fases iniciais é fundamental para garantir tratamentos mais eficazes e chances maiores de cura. “Muitas doenças pulmonares só apresentam sintomas quando já estão em estágio avançado. Investir em exames de rastreamento, principalmente para pacientes com fatores de risco, pode salvar vidas”, afirmou.

O especialista alertou que o tabagismo continua sendo a principal causa de câncer de pulmão, bronquite crônica e enfisema. “Mesmo com campanhas e leis mais restritivas, o cigarro convencional ainda é responsável por grande parte dos casos que atendemos”, disse.

Além disso, o Dr. Mott fez um alerta especial sobre o uso crescente do vape entre jovens. Embora seja muitas vezes vendido como alternativa “menos nociva” ao cigarro, o cirurgião destacou que estudos já apontam para riscos sérios à saúde. “O cigarro eletrônico pode conter substâncias tóxicas e cancerígenas, e ainda não conhecemos todos os efeitos a longo prazo. O que já sabemos é suficiente para preocupar”, explicou.

Mott também reforçou que prevenção, informação e acompanhamento médico regular são as melhores ferramentas para proteger a saúde respiratória. “A melhor escolha sempre será não fumar — seja cigarro, seja eletrônico — e cuidar do pulmão antes que apareçam os sintomas”, alertou.





Assista a matéria completa:

* Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel