INVESTIGAÇÃO

Professora descobre maus-tratos ao notar que aluno assistia às aulas em pé

Criança tinha queimaduras, hematomas e ferimentos graves. A madrasta usava um garfo aquecido para queimar a pele da criança, deixando diversas marcas nas nádegas

Menino sofria maus-tratos e tinha o corpo queimado com talheres - (crédito: Pacífico/CB/D.A Press)
Menino sofria maus-tratos e tinha o corpo queimado com talheres - (crédito: Pacífico/CB/D.A Press)

Um menino de 8 anos foi vítima de tortura praticada pelo pai e pela madrasta no Sol Nascente. O corpo da criança apresentava ferimentos graves, queimaduras e hematomas. O caso veio à tona nesta quarta-feira (13/8), após uma professora da Escola Classe 38, no P Norte, perceber que o aluno assistia às aulas sempre em pé.

Ao pedir que ele se sentasse, o menino respondeu que não conseguia. Desconfiada, a educadora verificou a situação e encontrou diversos machucados pelo corpo da criança. Foi, então, que descobriu que ele era espancado e torturado pelos responsáveis.

Confira imagem das lesões:

Foto mostra lesões na pele do menino. Ele sofria maus-tratos da madrasta
Foto mostra lesões na pele do menino. Ele sofria maus-tratos da madrasta (foto: Material cedido ao Correio)

Segundo o delegado Fernando Fernandes, da 19ª Delegacia de Polícia, a madrasta, de 26 anos, usava um garfo aquecido para queimar a pele da criança, deixando diversas marcas nas nádegas. Ainda de acordo com o policial, o casal vive junto e cuida de sete crianças: quatro filhos do homem, de 29 anos, e três da mulher. Todos residiam com o pai.

Ele relatou que a mãe biológica teria entregue a guarda dos filhos de forma informal. A professora denunciou o caso à 19ª DP. Procurado pelo Correio, o Conselho Tutelar do Sol Nascente informou que tomou conhecimento da ocorrência por meio da polícia.

A equipe entrou em contato com a mãe biológica, que afirmou desconhecer as agressões e disse não ver o filho havia algum tempo. A criança foi encaminhada para exame de corpo de delito e curativos. Ela foi afastada imediatamente da residência e, atualmente, está sob cuidados da mãe. O Conselho Tutelar segue acompanhando o caso. 

postado em 14/08/2025 12:42
