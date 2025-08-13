O Maior São João do Cerrado chega à Esplanada; confira programação

Neste ano, O Maior São João do Cerrado acontece na Esplanada dos Ministérios - (crédito: OMSJC/Divulgação)

Chega à Esplanada dos Ministérios a principal festa junina fora de época do país, O Maior São João do Cerrado! De 13 a 17 de agosto, o evento vai colorir o centro de Brasília com bandeirolas, com o sabor da tradição e com o ritmo contagiante do forró.

Em sua 18ª edição, a festa desembarca na Esplanada dos Ministérios, a poucos metros da Rodoviária do Plano Piloto, com fácil deslocamento por ônibus e metrô. A mudança visa democratizar o acesso ao evento, permitindo que pessoas de todas as regiões do Distrito Federal vivam a experiência de um autêntico São João nordestino.

Do Nordeste para Ceilândia e de Ceilândia para o coração do Brasil, O Maior São João do Cerrado é uma celebração da cultura popular brasileira. Após 17 edições em Ceilândia — cidade símbolo da resistência e da migração nordestina no DF — a festa carrega consigo as memórias, a coragem e a alegria de um povo valente e trabalhador. Em sua nova casa, o festival visa ampliar o alcance, sem perder as raízes e sem esquecer daqueles que o transformaram em um dos maiores eventos do Brasil.

Tradição

Dos palácios de Niemeyer ao pau-a-pique do sertão, o evento contará a história do povo sertanejo em uma cidade cenográfica com 60 mil metros quadrados. A programação musical será distribuída entre o palco principal, três ilhas de forró e um tradicional coreto. A cidade cenográfica também conta com a Vila Borborema — em homenagem à histórica Campina Grande (PB) —, bodega, igreja, parque de diversões e um circo. Um programa para toda família. A abertura oficial contará com queima de fogos, apresentações culturais e o show do sergipano Mestrinho, um dos destaques da primeira noite.

A programação também traz grandes nomes da música nacional como Márcia Fellipe, Banda Magníficos, Juze, Michele Andrade, Nena Queiroga e Paulin Vaqueiro, que dividirão o palco com artistas locais do DF, como Pé de Cerrado, Balé Flor do Cerrado, Cesar Amaral, Boka de Sergipe, entre outros. Ao todo, mais de 26 mil artistas já passaram pelo festival ao longo dos anos.

Cultura e economia

O Maior São João do Cerrado já reuniu, desde a sua estreia, mais de 4 milhões de pessoas, com 1.640 horas de música e milhares de empregos gerados. Apenas na edição de 2024, foram criados 1.500 empregos diretos e 5 mil indiretos. O evento também conta com uma estrutura robusta: são 100 mil watts de som e 300 mil watts de luz consumidos a cada edição.

Edilane Oliveira, idealizadora e produtora do evento, ressalta que o São João do Cerrado é um tributo à memória afetiva de milhares de famílias nordestinas que vivem no DF. “É quase impossível encontrar um migrante nordestino que não sinta saudade da sua terra quando junho se aproxima. O São João é um presente para o brasiliense e, sobretudo, para o povo nordestino”, destaca.

O evento também reafirma seu compromisso com a inclusão. A estrutura contará com intérpretes de libras, audiodescrição, camarote para pessoas com mobilidade reduzida e estacionamento exclusivo para PCD, garantindo uma festa para todos.

A festa é realizada pelo Instituto Brasileiro de Integração, Cultura, Turismo e Cidadania (IBI), com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, por meio do Ministério da Cultura e do Governo Federal. O evento conta com patrocínio da Caixa Econômica Federal e da Petrobras. Tem como parceiros a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a Secretaria de Turismo do Distrito Federal. Conta ainda com o apoio da TotalServ e apoio de mídia do Correio Braziliense e Metrópoles.

Programação

Quarta-feira (13/08)

Forró de Vitrola

Abertura Oficial

Edu Bonecos

Pé de Cerrado

Balé Flor do Cerrado

Queima de Fogos

Mestrinho

Banda Magníficos

Quadrilha Junina

Sotaque de Raiz

Quinta-Feira (14/08)

Forró de Vitrola

Quadrilha Junina

Trio Mana Flor

Balé Flor do Cerrado

Márcia Fellipe

Edu Bonecos

Nego Rainner

Sexta-Feira (15/08)

Forró de Vitrola

Quadrilha Junina

Dupê

Balé Flor do Cerrado

Transições

Boka de Sergipe

Sábado (16/08)

Forró De Vitrola

Quadrilha Junina

Juze

Balé Flor do Cerrado

Michele Andrade

Transições

Cesar Amaral

Domingo (17/08)

Forró de Vitrola

Edu Bonecos

Nena Queiroga

Balé Flor do Cerrado

Quinteto Violado

Quadrilha Junina

Paulin Vaqueiro

Serviço | O Maior São João do Cerrado

Data: 13 a 17 de agosto de 2025

Local: Esplanada dos Ministérios

Hora: 18h às 3h

Entrada Franca

Classificação livre

@omaiorsaojoaodocerrado