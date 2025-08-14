PCDF cria Ouvidoria da Mulher para combater violências de gênero

Para garantir um atendimento especializado, a portaria estabelece que a equipe será composta, preferencialmente, por policiais femininas - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil (PCDF) criou a Ouvidoria da Mulher. O novo serviço, oficializado pela Portaria nº 318 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nesta quinta-feira (14/8), visa aprimorar o acolhimento e o atendimento de demandas relacionadas aos direitos das mulheres.

Vinculada à Ouvidoria-Geral da PCDF, a unidade será responsável por receber denúncias, reclamações, sugestões e elogios. Seu principal objetivo é orientar as vítimas sobre seus direitos e o acesso aos serviços previstos em lei, além de contribuir para a melhoria das políticas internas da instituição e integrar-se a outras entidades que atuam na causa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para garantir um atendimento especializado, a portaria estabelece que a equipe será composta, preferencialmente, por policiais femininas, que receberão capacitação em temas como gênero, direitos das mulheres, escuta ativa e acolhimento. A função de Ouvidora da Mulher será exercida por uma delegada de polícia, com um mandato de um ano e possibilidade de recondução.