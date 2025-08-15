InícioCidades DF
Líder de quadrilha de roubos de bancos e postos de gasolina é preso

Foragido desde maio de 2024, o homem havia sido condenado a mais de 38 anos de reclusão, pelos crimes de roubo, furto, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa

Agente com farda da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal (FICCO/DF) - (crédito: Divulgação/PF)
Um homem foragido da Justiça, apontado pela Polícia Civil como líder de uma quadrilha especializada em roubos e furtos a postos de combustíveis, agências bancárias e unidades dos Correios, foi preso em Taguatinga durante uma ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal (FICCO/DF)

Foragido desde maio de 2024, ele havia sido condenado a mais de 38 anos de reclusão, pelos crimes de roubo, furto, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa. No momento da prisão, portava uma CNH falsa.

A FICCO/DF é composta pela Polícia Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Polícia Penal do Distrito Federal (PPDF), Polícia Militar (PMDF) e Polícia Civil (PCDF), e atua de forma integrada na prevenção e repressão ao crime organizado e à criminalidade especialmente grave e violenta.

Por Letícia Mouhamad
postado em 15/08/2025 10:16
