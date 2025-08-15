InícioCidades DF
Recanto das Emas

Corregedoria da PCDF instaura inquérito para investigar morte de universitário

João Gabriel Matos da Silva era estudante de tecnologia da informação e foi baleado por um policial civil na quadra 509 do Recanto das Emas. Corregedoria diz estar adotando as medidas necessárias para apurar o caso

João Gabriel Matos da Silva tinha 20 anos - (crédito: Reprodução/Instagram)
João Gabriel Matos da Silva tinha 20 anos - (crédito: Reprodução/Instagram)

A Corregedoria-Geral de Polícia Civil do Distrito Federal instaurou um inquérito para investigar a morte de um estudante, 20 anos, baleado por um policial civil na quadra 509 do Recanto das Emas, na tarde dessa quinta-feira (14/8).

"A Corregedoria acompanha o caso desde o primeiro momento e que já foi instaurado inquérito, no âmbito da CGP, que está adotando todas as medidas necessárias para apurar rigorosamente o ocorrido", diz a nota da corporação.

João Gabriel Matos da Silva era estudante de tecnologia da informação e, no momento dos disparos, levava na garupa um adolescente de 15 anos, também atingido. De acordo com testemunhas ouvidas pelo Correio, um agente da PCDF abordou o jovem, que desobedeceu à ordem de parada e foi baleado.

Imagens de câmeras de segurança mostram moradores correndo após ouvirem os disparos feitos contra o universitário. Veja:

À noite, familiares do jovem se reuniram em frente à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) para protestar, pedindo justiça.

Por Letícia Mouhamad e Carlos Silva
postado em 15/08/2025 08:34
