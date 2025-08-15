Sexta-feira com tempo aberto e baixa umidade, que pode chegar a 15% no DF

Bom dia, Brasília! O DF amanheceu ensolarado e com os galhos de árvores retorcidos pela seca. Fique atento aos cuidados com a saúde - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Bom dia, brasiliense! Sexta-feira (15/8) com céu aberto, manhã de temperaturas mais amenas e, claro, tempo seco. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o quadradinho registrou mínima de 15 °C na estação Meteorológica de Águas Emendadas, em Planaltina, e no Paranoá e a máxima deve bater os 31 °C no decorrer da tarde. Com a baixa umidade, que pode chegar a 15%, a região está sob alerta amarelo, indicando perigo potencial devido ao clima de deserto.

No Plano Piloto, a temperatura mínima chegou a 19 °C e pode bater os 29 °C nas horas mais quentes do dia; a umidade fica entre 56% e 20%. No DF, a umidade máxima pode chegar a 75%. Nesse fim de semana, as condições permanecem semelhantes, com friozinho durante a manhã, calorão no decorrer da tarde e tempo seco.

Se você pretende curtir o sábado (16) e domingo (17) ao ar livre, nas piscinas da Água Mineral ou no Parque da Cidade, aproveite pois não deve chover tão cedo.

Para prevenir as infecções respiratórias típicas do tempo seco e frio, a recomendação é manter os ambientes arejados, evitar exposição a mudanças bruscas de temperatura, manter boa hidratação, adotar uma alimentação equilibrada, lavar as mãos com frequência e manter o calendário vacinal atualizado. Também vale tomar cuidado com os focos de incêndio. Cuide-se, cuide do próximo e bom fim de semana!

