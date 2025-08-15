InícioCidades DF
CRIME

PCDF prende oito por golpe do falso advogado; vítima do DF teve prejuízo de R$ 500 mil

PCDF cumpriu oito mandados de prisão temporária e nove de busca e apreensão em São Paulo, além do bloqueio de contas de grupo que aplicava golpe do falso advogado. Vítima do DF teve prejuízo de mais de R$ 500 mil

Polícia desarticula grupo criminoso que aplicava golpe do falso advogado - (crédito: PCDF)
Polícia desarticula grupo criminoso que aplicava golpe do falso advogado - (crédito: PCDF)

Na manhã desta sexta-feira (15/8), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desarticulou um grupo criminoso que aplicava golpes do "falso advogado". As investigações evoluíram por meio de análise dos vestígios financeiros e cibernéticos dos crimes praticados, especialmente contra um morador do DF, de 65 anos, que teve o prejuízo de mais de R$500 mil.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Operação Quimera, realizada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), cumpriu oito mandados de prisão temporária e nove mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, São Sebastião (SP) e Mongaguá (SP).

Para asfixiar economicamente o grupo criminoso, foram autorizados bloqueios judiciais de contas, ativos financeiros e de criptomoedas no valor de R$507.684,36. O golpe do "falso advogado" era aplicado mediante a utilização indevida de credenciais “vazadas” de advogados, por meio do acesso à processos judiciais em andamento.

Os suspeitos colhiam informações cruciais, como a numeração dos autos, a natureza das ações e dados específicos das partes envolvidas, e entravam em contato com as vítimas. Passando-se pelo advogado real ou pelo respectivo escritório, chegavam a utilizar imagens e logotipos reais dos mesmos para conferir credibilidade à fraude.

Durante o contato, os criminosos solicitavam o pagamento de supostos impostos ou taxas, alegando serem indispensáveis para a conclusão de processos ou para o levantamento de valores judiciais, como no caso de precatórios.

As vítimas, induzidas em erro pela riqueza de detalhes e pela utilização dos nomes e perfis reais de seus advogados, acabavam realizando as transferências solicitadas. Com os investigados, foram apreendidos veículos, dinheiro em espécie e aparelhos eletrônicos que integravam a central de execução dos golpes.

Eles responderão pelos crimes de Estelionato qualificado pelo meio eletrônico, Associação Criminosa e Lavagem de Dinheiro, cujas penas máximas, se somadas, podem chegar até 23 anos de reclusão. Equipes da PCDF se deslocaram para São Paulo durante a operação, que contou com apoio operacional da Polícia Civil de São Paulo (PCSP) e da Divisão de Operações Especiais (DOE) da PCDF. As investigações prosseguem para identificar outras vítimas e verificar se há ainda outros envolvidos no grupo criminoso.

Saiba Mais

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 15/08/2025 11:16
x