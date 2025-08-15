"Inconsequente", diz pai sobre policial que matou universitário no Recanto

Familiares do jovem João Gabriel Matos, 20 anos, morto após ser baleado por um policial civil durante uma abordagem, cobram explicações sobre a ação do agente. "Meu filho nunca mexeu com 'coisa errada'. Passou um ano no quartel e estava mexendo com obra comigo. Inconsequente essa atitude", disse João Assis, pai do jovem, em entrevista à TV Brasília, na noite dessa quinta-feira (14/8).

Segundo testemunhas, João Gabriel estava em uma motocicleta com um adolescente de 15 anos quando policiais tentaram realizar a abordagem na quadra 509 do Recanto das Emas. A dinâmica da ação ainda não está clara, no entanto, relatos indicam que o jovem não obedeceu à ordem de parada. Em seguida, um disparo foi efetuado, atingindo o adolescente de raspão e João Gabriel de forma fatal.









Reunidos em frente à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), os familiares afirmaram que João Gabriel podia ter acreditado estar sendo vítima de um assalto, pois, segundo eles, o policial não se identificou. Essa interpretação pode ter levado o jovem a acelerar a moto, resultando na fatalidade. A Divisão de Operações Especiais (DOE) da Polícia Civil foi acionada para controlar o tumulto na DP.

João Gabriel era morador de Santo Antônio do Descoberto e estudante de tecnologia da informação na Faculdade Estácio. Ele estava no Recanto das Emas para ajudar seu pai em uma reforma. "Eu quero justiça pelo meu sobrinho. Tiraram a vida de um inocente", ressaltou a tia do universitário, Ivoneide Matos.

O policial envolvido teve sua arma apreendida e foi levado ao hospital em estado de choque. A Corregedoria-Geral da PCDF instaurou um inquérito para investigar a morte do estudante. Confira o vídeo do protesto em frente à 27ª DP: