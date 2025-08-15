InícioCidades DF
investigação

"Inconsequente", diz pai sobre policial que matou universitário no Recanto

Familiares do universitário João Gabriel Matos, 20, morto após ser baleado por policial civil durante uma abordagem, cobraram explicações sobre a ação do agente

Familiares de estudante morto cobram explicações na 27ª DP, no Recanto das Emas - (crédito: Héliton Moreira/TV Brasília)
Familiares de estudante morto cobram explicações na 27ª DP, no Recanto das Emas - (crédito: Héliton Moreira/TV Brasília)

Familiares do jovem João Gabriel Matos, 20 anos, morto após ser baleado por um policial civil durante uma abordagem, cobram explicações sobre a ação do agente. "Meu filho nunca mexeu com 'coisa errada'. Passou um ano no quartel e estava mexendo com obra comigo. Inconsequente essa atitude", disse João Assis, pai do jovem, em entrevista à TV Brasília, na noite dessa quinta-feira (14/8).  

Segundo testemunhas, João Gabriel estava em uma motocicleta com um adolescente de 15 anos quando policiais tentaram realizar a abordagem na quadra 509 do Recanto das Emas. A dinâmica da ação ainda não está clara, no entanto, relatos indicam que o jovem não obedeceu à ordem de parada. Em seguida, um disparo foi efetuado, atingindo o adolescente de raspão e João Gabriel de forma fatal.

  • A Divisão de Operações Especiais (DOE) da Polícia Civil foi acionada para controlar o tumulto na 27ª DP
    A Divisão de Operações Especiais (DOE) da Polícia Civil foi acionada para controlar o tumulto na 27ª DP Héliton Moreira/TV Brasília
  • A Divisão de Operações Especiais (DOE) da Polícia Civil foi acionada para controlar o tumulto na 27ª DP
    A Divisão de Operações Especiais (DOE) da Polícia Civil foi acionada para controlar o tumulto na 27ª DP Héliton Moreira/TV Brasília
  • Familiares de estudante morto cobram explicações na 27ª DP, no Recanto das Emas
    Familiares de estudante morto cobram explicações na 27ª DP, no Recanto das Emas Héliton Moreira/TV Brasília

Reunidos em frente à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), os familiares afirmaram que João Gabriel podia ter acreditado estar sendo vítima de um assalto, pois, segundo eles, o policial não se identificou. Essa interpretação pode ter levado o jovem a acelerar a moto, resultando na fatalidade. A Divisão de Operações Especiais (DOE) da Polícia Civil foi acionada para controlar o tumulto na DP.

João Gabriel era morador de Santo Antônio do Descoberto e estudante de tecnologia da informação na Faculdade Estácio. Ele estava no Recanto das Emas para ajudar seu pai em uma reforma. "Eu quero justiça pelo meu sobrinho. Tiraram a vida de um inocente", ressaltou a tia do universitário, Ivoneide Matos. 

O policial envolvido teve sua arma apreendida e foi levado ao hospital em estado de choque. A Corregedoria-Geral da PCDF instaurou um inquérito para investigar a morte do estudante. Confira o vídeo do protesto em frente à 27ª DP:

Saiba Mais

TV Brasília

TV Brasília é uma emissora de televisão brasileira sediada em Brasília, Distrito Federal. Opera no canal 6.1, na NET canal 18 e 518. Faz parte do grupo Diários Associados e é afiliada à RedeTV!

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por TV Brasília e Letícia Mouhamad
postado em 15/08/2025 10:04
x