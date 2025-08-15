Diretora de Redação do Correio está entre os 100 jornalistas mais admirados do Brasil

Diretora de Redação do Correio Braziliense está na lista dos 100 jornalistas mais admirados do Brasil - (crédito: Arquivo pessoal)

A diretora de Redação do Correio Braziliense, Ana Dubeux, está entre os 100 agraciados com o prêmio +Admirados Jornalistas Brasileiros 2025. A lista contempla os nomes mais respeitados e influentes da imprensa nacional.

O resultado foi anunciado, nesta sexta-feira (15/8), após um processo de votação popular que contou com quase 30 mil participantes, o maior número registrado na história da premiação. A escolha ocorreu a partir de milhares de indicações na segunda fase do concurso, em que o público selecionou seus favoritos e definiu os TOP 100.

Organizado pelo Jornalistas&Cia em parceria com o Portal dos Jornalistas, o prêmio está na terceira edição e busca reconhecer profissionais que se destacam pela credibilidade, relevância e contribuição ao jornalismo brasileiro.

Em publicação no X (antigo Twitter), Ana Dubeux agradeceu o reconhecimento:



Agradeço de coração a todos que votaram em mim no Prêmio 100 +Admirados Jornalistas do Brasil #jornalistasecia pic.twitter.com/uHRXGaBAXo — Ana Dubeux (@anadubeux) August 15, 2025

A lista inclui nomes de destaque da comunicação no país, como Adriana Araújo (Band), Andréia Sadi (GloboNews), Caco Barcellos (TV Globo), César Tralli (TV Globo), Elisa Veeck (CNN), Natuza Nery (GloboNews), Pedro Bial (TV Globo), Renata Vasconcellos (TV Globo) e William Bonner (TV Globo), entre muitos outros.

A edição deste ano também marcou o retorno de veteranos que já haviam figurado no ranking em 2014 e 2015, além de homenagens a jornalistas estrangeiros que atuam no Brasil ou mantêm forte relação com o jornalismo brasileiro, como Ana Maria Yumi Aoki (Agência Noticiosa Jiji Press), do Japão, Carlo Cauti (LIMES e Radio RMC), da Itália, Laura Olivera Sala (Radio Universal e Canal 4), do Uruguai, e

Sam Cowie (Al Jazeera), do Catar.



A cerimônia de entrega dos troféus será realizada em 29 de setembro, em São Paulo, e também premiará os mais votados por região e nas categorias Vídeo e Áudio/Texto.