Crescimento pessoal à luz da Eubiose é tema de palestra com entrada gratuita

"Crescimento Pessoal à Luz da Eubiose: caminhos para construir harmonia e propósito" é o tema da palestra que será promovida neste sábado (16/8), às 19h30, pela Sociedade Brasileira de Eubiose (SBE), com entrada gratuita, na sede do Departamento Brasília. O palestrante é V. Marcos Piza Pimentel, membro da SBE desde 1968.
O evento propõe uma reflexão sobre como integrar valores espirituais e consciência interior à vida cotidiana, a partir dos princípios da Eubiose — filosofia que une ciência, filosofia e religião em busca de harmonia e propósito.
Logo após, haverá um lanche colaborativo.
Serviço:
- Palestra "Crescimento Pessoal à Luz da Eubiose: caminhos para construir harmonia e propósito"
- Horário: 19h30
- Local: Departamento Brasília da Eubiose
- Endereço: SGAN 603, Módulo C, Asa Norte
postado em 15/08/2025 15:43