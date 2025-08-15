Crescimento pessoal à luz da Eubiose é tema de palestra com entrada gratuita

Evento será no Departamento Brasília da SBE, na 603 Norte - (crédito: Ariosto Souza/cedida ao Correio)

"Crescimento Pessoal à Luz da Eubiose: caminhos para construir harmonia e propósito" é o tema da palestra que será promovida neste sábado (16/8), às 19h30, pela Sociedade Brasileira de Eubiose (SBE), com entrada gratuita, na sede do Departamento Brasília. O palestrante é V. Marcos Piza Pimentel, membro da SBE desde 1968.

O evento propõe uma reflexão sobre como integrar valores espirituais e consciência interior à vida cotidiana, a partir dos princípios da Eubiose — filosofia que une ciência, filosofia e religião em busca de harmonia e propósito.

Logo após, haverá um lanche colaborativo.

Serviço: