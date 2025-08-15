Dalton Cardoso, cirurgião-dentista, morre em São Paulo

O cirurgião-dentista Dalton Humberto de Almeida Cardoso morreu nesta quinta-feira (14/8), em São Paulo. Segundo informações apuradas pelo Correio, a causa da morte foi um infarto. O enterro será em Uberaba, Minas Gerais.

Cardoso, desde a década de 1970, atendia na capital federal, no Brasília Shopping. Entre seus clientes fixos, aparecem autoridades dos Três Poderes da República, servidores e empresários, como, por exemplo, a família do empresário e ex-senador Luiz Estevão. O Correio tenta contato com familiares do dentista, em caso de resposta a matéria será atualizada.

Em nota, o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) lamentou o ocorrido. "O CROSP reconhece e agradece a imensa contribuição do Professor Dalton para a Odontologia e para a sociedade, expressando sinceras condolências aos familiares, amigos, colegas e alunos, com votos de conforto neste momento de perda".

Graduado em odontologia em Uberaba, Dalton foi fundador e dirigente de instituições de grande relevância, como a Academia Brasileira de Fisiopatologia Crânio-Oro-Cervical (ABFCOC), a Confederação Brasileira de Ortopedia Funcional dos Maxilares (CBOFM), a Academia Brasileira de Ortopedia Funcional dos Maxilares (ABOFM) e a Federação Internacional de Ortopedia Funcional dos Maxilares (FIOFM).

Ao longo de sua trajetória, ele também atuou como docente. Ele foi professor coordenador do curso de especialização em ortopedia funcional dos maxilares da Associação Brasileira de Odontologia do Distrito Federal (ABO-DF) e da Sociedade Paulista de Ortodontia (SPO).

