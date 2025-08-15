Homem é agredido em igreja após pedir oração pela Palestina

Edivan Santos precisou ser internado em um hospital em Brasília (DF), após ser agredido em uma briga dentro da Paróquia São Sebastião, no último dia 19 de julho. Segundo a família, a confusão começou durante a missa quando o homem pediu, em voz alta, que o padre “intercedesse pela Palestina”.
De acordo com a esposa, Elizabeth Souto, Edivan insistiu no pedido, o que teria incomodado um fiel identificado como Julio Silva Neto. Irritado, Julio se aproximou e puxou Edivan pelo braço.
“Ele tem um timbre forte, então falou alto. Acho que todo mundo ouviu, mas ele só pediu oração para os palestinos”, disse Elizabeth em entrevista à TV Globo.
O desentendimento evoluiu para agressões físicas. Edivan rompeu quatro ligamentos do joelho e passou por cirurgia na terça-feira (12/8). Segundo a família, o fiel foi agredido por outras pessoas também.
Agressor diz que vítima estava embriagada
A Polícia Civil registrou o caso como lesão corporal. No boletim de ocorrência, Julio alegou que participava de uma missa de sétimo dia de um amigo quando “um desconhecido, aparentemente embriagado, começou a gritar e tumultuar”. Segundo ele, ao pedir que Edivan parasse e saísse, foi atingido por dois socos e, para se defender, aplicou um “golpe de judô”, jogando o homem no chão e revidando com outros dois socos.
Em contato com a TV Globo, Julio manteve a versão e disse ter agido em legítima defesa. Já Elizabeth nega que o marido estivesse alcoolizado. “Ele não estava bêbado. O ato de pedir oração foi o que causou todo esse problema…”, afirmou.
A defesa de Edivan solicitou que o caso seja reclassificado como lesão corporal qualificada por intolerância religiosa e anunciou que ingressará com pedido de indenização por danos morais.
Câmeras de segurança
A secretaria da paróquia informou que o templo possui 16 câmeras de vigilância, sendo seis na área interna. No entanto, a família afirma que não teve acesso às imagens e que elas também não foram entregues à Polícia Civil.
A Arquidiocese de Brasília não se pronunciou sobre o caso.
O que é intolerância religiosa?
A intolerância religiosa ocorre quando há desrespeito, discriminação ou hostilidade contra pessoas ou grupos por causa de sua fé, crença ou prática espiritual. Ela pode se manifestar de várias formas:
- Agressões físicas ou verbais
- Ofensas a símbolos religiosos
- Restrição de práticas
- Discriminação institucional
- Propagação de estereótipos
- Exclusão social
