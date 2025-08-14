InícioCidades DF
LAR DOS VELHINHOS

Lar dos Velhinhos Maria Madalena promove feijoada beneficente no domingo (17/8)

Instituição promove evento com música ao vivo para arrecadar recursos e concluir espaço voltado ao bem-estar de 94 idosos

Feijoada beneficente arrecada fundos para obra do Lar dos Velhinhos - (crédito: Lukevisuals / Canva )
O Lar dos Velhinhos Maria Madalena realiza, neste domingo (17/8), uma feijoada beneficente para arrecadar recursos destinados à conclusão da obra do espaço de múltiplas atividades, voltado ao atendimento dos 94 idosos que atualmente vivem na instituição.

O evento será realizado das 12h às 14h30, na SMPW trecho 3, área especial 1/2, no Park Way, e contará com música ao vivo. Os ingressos custam R$ 45 e toda a renda será revertida para o término da construção.

Para adquirir o ingresso, acesse o link.

Nathália Queiroz

Repórter na editoria de Cidades, advogada com especialização em Direito Penal e Criminologia pela PUCRS e jornalista em formação pelo CEUB. Atuou como repórter em coluna de segurança pública no Metrópoles.

Por Nathália Queiroz
postado em 14/08/2025 08:00
