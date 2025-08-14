Lar dos Velhinhos Maria Madalena promove feijoada beneficente no domingo (17/8)

Feijoada beneficente arrecada fundos para obra do Lar dos Velhinhos - (crédito: Lukevisuals / Canva )

O Lar dos Velhinhos Maria Madalena realiza, neste domingo (17/8), uma feijoada beneficente para arrecadar recursos destinados à conclusão da obra do espaço de múltiplas atividades, voltado ao atendimento dos 94 idosos que atualmente vivem na instituição.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O evento será realizado das 12h às 14h30, na SMPW trecho 3, área especial 1/2, no Park Way, e contará com música ao vivo. Os ingressos custam R$ 45 e toda a renda será revertida para o término da construção.

Para adquirir o ingresso, acesse o link.