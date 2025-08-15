Águas Claras: acusado de arrastar mulher para mata pra estuprá-la é preso

A Polícia Civil do DF prendeu, em Minas Gerais, um homem acusado de tentar estuprar uma mulher na região de Águas Claras. O crime ocorreu em 7 de fevereiro, quando a vítima foi abordada, arrastada no meio da rua e obrigada a entrar em um local ermo, coberto por mata.

Segundo as investigações da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), a mulher tentou entregar a bolsa ao autor, identificado como Alexandre Ribeiro de Morais, mas o homem recusou, a segurou pelo pescoço e a ameaçou com uma faca.

Uma testemunha que passava pelo local interviu na situação para prestar socorro à vítima, momento em que Alexandre desferiu uma facada no peito e no braço da vítima. O suspeito foi preso nesta sexta-feira (15/8), na cidade mineira de Chapada Gaúcha, escondido na casa de parentes.