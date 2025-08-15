Veja o que disse adolescente baleado por policial civil: "Não demos fuga"

O adolescente baleado por um policial civil no Recanto das Emas prestou depoimento na Corregedoria da Polícia Civil do Distrito Federal na tarde desta sexta-feira (15/8). O Correio obteve acesso, por meio dos familiares do menor, ao relato. Ele estava na garupa da moto conduzida por João Gabriel Matos da Silva, 20, alvejado e morto na noite dessa quinta-feira (14/8).

À polícia, o menor contou que ele e João passaram de moto em uma rua do Recanto das Emas e de imediato notaram "um homem" (o policial) os observando. Ao passar novamente, o agente teria puxado a arma e dito "desce". "Eu fiquei com muito medo e o Biel também. No momento foi desesperador. A gente seguiu em frente, pois ele não se identificou como polícia", disse.

Os dois teriam seguido na moto achando tratar-se de um assaltante, narrou o adolescente. "Quando olhei para trás, vi a arma apontada e ele atirou. Na hora, falei para o Biel que eu tinha levado um tiro, e ele não respondeu. Depois, vi que o tiro tinha acertado ele."

João Gabriel caiu ao chão ferido e o menor correu para pedir por socorro. Segundo ele, a mãe e a irmã o encontraram na rua abaixo e o levaram aos bombeiros. "Não demos fuga como estão falando. Estávamos com medo, pois não sabíamos que era polícia", contou pedindo justiça pela morte do amigo.

Investigação

A Polícia Civil do DF (PCDF), por meio de nota, informou que a Corregedoria-Geral da corporação instaurou um inquérito para apurar a morte do jovem. "A Corregedoria acompanha o caso desde o primeiro momento e que foi instaurado inquérito, no âmbito da CGP, que está adotando todas as medidas necessárias para apurar rigorosamente o ocorrido."