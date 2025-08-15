Homem de 41 anos é preso com arsenal de armas de uso restrito em Planaltina

Um homem de 41 é preso com arsenal de armas de uso restrito em Planaltina - (crédito: PCDF)

Um homem de 41 anos foi preso, nesta sexta-feira (15/8), por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O mandado de busca e apreensão foi cumprido no Condomínio Estância Mestre D’Armas I, em Planaltina (DF), pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 31ª Delegacia de Polícia.

A operação foi desencadeada após informações oficiais do Exército Brasileiro, que comunicou o cancelamento do registro de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) do investigado. Mesmo sem a autorização, ele mantinha parte considerável de seu acervo, o que motivou a representação judicial para busca e apreensão.

Durante o cumprimento do mandado, os policiais encontraram três pistolas, duas calibre .40, de uso restrito, e uma calibre 9mm, 12 carregadores sobressalentes, mais de 80 munições de diferentes calibres e 19 certificados de registro de armas em nome do suspeito e de terceiros.

As investigações apontam que parte do armamento estava guardada em endereços não declarados oficialmente. Ainda no mesmo dia, a polícia localizou duas espingardas calibre .22 em imóveis situados em Formosa (GO) e Planaltina (GO). As circunstâncias indicam possível comércio ilegal de armas, já que o armamento vinculado ao suspeito estava espalhado por diferentes locais e sob a posse de outras pessoas.

O homem foi encaminhado à carceragem da DCCP/DEPATE, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar a origem das armas, todos os envolvidos e uma possível ligação com atividades criminosas de maior alcance.