Mulher fica ferida ao ser atingida por teto de restaurante na Asa Norte

Mulher é socorrida pelos bombeiros após ser atingida por estrutura de madeira que revestia o teto de um estabelecimento comercial na 214 Norte. - (crédito: CBMDF)

Uma mulher de 27 anos foi atingida pelo teto de um restaurante, que desabou na tarde deste domingo (17/8). Apesar de haver outras pessoas no local no momento do desabamento, a mulher foi a única atingida. O estabelecimento fica localizado na 214 Norte, bloco C.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) mobilizou três viaturas de socorro para atender à ocorrência. Chegando ao local, as equipes se depararam com a vítima deitada no solo após ser atingida pela estrutura de madeira que revestia o teto do estabelecimento. A mulher foi identificada pelos bombeiros apenas como P.

No momento do acidente, havia várias pessoas no local, porém, apenas uma foi atingida. A vítima queixava-se apenas de dores na região do pescoço e foi transportada para o Hospital de Base. O local ficou aos cuidados da proprietária do estabelecimento.

Veja vídeo do momento do socorro: