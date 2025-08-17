Vídeo: Incêndio de grandes proporções atinge área de mata em São Sebastião

Um incêndio de grandes proporções atinge, na tarde deste domingo (17/8), uma área de mata seca em São Sebastião, na via de acesso à Papuda. As chamas se espalharam rapidamente pela vegetação, formando uma densa cortina de fumaça visível de diferentes pontos da região.

Em um vídeo registrado da rodovia DF-465, é possível ver a dimensão do fogo. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atua na área com três viaturas e uma aeronave Nimbus.

Até o momento, não há nenhuma vítima.



