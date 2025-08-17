InícioCidades DF
Incêndio

Vídeo: Incêndio de grandes proporções atinge área de mata em São Sebastião

Fogo se espalha pela mata seca em São Sebastião e causa intensa fumaça; origem ainda não foi identificada

Incêndio se alastra por São Sebastião - (crédito: Reprodução/São Sebastião Notícias)
Incêndio se alastra por São Sebastião - (crédito: Reprodução/São Sebastião Notícias)

Um incêndio de grandes proporções atinge, na tarde deste domingo (17/8), uma área de mata seca em São Sebastião, na via de acesso à Papuda. As chamas se espalharam rapidamente pela vegetação, formando uma densa cortina de fumaça visível de diferentes pontos da região.

Em um vídeo registrado da rodovia DF-465, é possível ver a dimensão do fogo. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atua na área com três viaturas e uma aeronave Nimbus. 

Até o momento, não há nenhuma vítima.

 

 

Saiba Mais

 

 


Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 17/08/2025 14:49 / atualizado em 17/08/2025 15:14
x