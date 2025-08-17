InícioCidades DF
Incêndio

Incêndio em São Sebastião não atinge subestação de energia elétrica

Moradores estão preocupados, mas, de acordo com o Corpo dos Bombeiros, a vegetação ao redor da subestação está limpa e, por isso, o fogo não atingiu o local. Neoenergia afirma que serviço está normal

Combate ao incêndio no Jardins Mangueiral - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA Press)
Combate ao incêndio no Jardins Mangueiral - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA Press)

Incêndio de grandes proporções na área de mata seca em São Sebastião, na via de acesso à Papuda, foi próximo à subestação de energia elétrica do Jardins Mangueiral, mas não a atingiu suas instalações. As chamas iniciaram na tarde deste domingo (17/8) e se espalharam rapidamente pela vegetação, mas o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atua na área. 

De acordo com o capitão Charles Palomino, oficial de informação pública do CBMDF, a corporação foi acionada por volta de 12h37. A equipe encontrou bastante fogo e as guarnições continuam na área. Não há vítimas.

Apesar da preocupação da população com a energia, a Neoenergia emitiu nota informando que o serviço está normal. "Informamos que o incêndio não afetou as instalações da subestação e não houve interrupção no fornecimento de energia. O serviço segue 100% normal na região", disse. 

O capitão Charles Palomino explicou que a subestação estava bem acerada, e, por isso, não teve maiores danos. "A vegetação estava limpa ao redor da estação, tanto que a gente pede para a população que mora em áreas rurais que façam o aceiro em volta das edificações das propriedades", orienta. 

Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Giovanna Kunz e Mila Ferreira
postado em 17/08/2025 15:39 / atualizado em 17/08/2025 16:00
