Incêndio em São Sebastião não atinge subestação de energia elétrica

Incêndio de grandes proporções na área de mata seca em São Sebastião, na via de acesso à Papuda, foi próximo à subestação de energia elétrica do Jardins Mangueiral, mas não a atingiu suas instalações. As chamas iniciaram na tarde deste domingo (17/8) e se espalharam rapidamente pela vegetação, mas o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atua na área.
De acordo com o capitão Charles Palomino, oficial de informação pública do CBMDF, a corporação foi acionada por volta de 12h37. A equipe encontrou bastante fogo e as guarnições continuam na área. Não há vítimas.
Apesar da preocupação da população com a energia, a Neoenergia emitiu nota informando que o serviço está normal. "Informamos que o incêndio não afetou as instalações da subestação e não houve interrupção no fornecimento de energia. O serviço segue 100% normal na região", disse.
O capitão Charles Palomino explicou que a subestação estava bem acerada, e, por isso, não teve maiores danos. "A vegetação estava limpa ao redor da estação, tanto que a gente pede para a população que mora em áreas rurais que façam o aceiro em volta das edificações das propriedades", orienta.
Giovanna KunzRevista do Correio
É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.