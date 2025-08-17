Incêndio em São Sebastião não atinge subestação de energia elétrica

Incêndio de grandes proporções na área de mata seca em São Sebastião, na via de acesso à Papuda, foi próximo à subestação de energia elétrica do Jardins Mangueiral, mas não a atingiu suas instalações. As chamas iniciaram na tarde deste domingo (17/8) e se espalharam rapidamente pela vegetação, mas o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atua na área.

De acordo com o capitão Charles Palomino, oficial de informação pública do CBMDF, a corporação foi acionada por volta de 12h37. A equipe encontrou bastante fogo e as guarnições continuam na área. Não há vítimas.

Apesar da preocupação da população com a energia, a Neoenergia emitiu nota informando que o serviço está normal. "Informamos que o incêndio não afetou as instalações da subestação e não houve interrupção no fornecimento de energia. O serviço segue 100% normal na região", disse.

O capitão Charles Palomino explicou que a subestação estava bem acerada, e, por isso, não teve maiores danos. "A vegetação estava limpa ao redor da estação, tanto que a gente pede para a população que mora em áreas rurais que façam o aceiro em volta das edificações das propriedades", orienta.