Três homens são presos por tráfico de drogas e porte ilegal de armas

A Polícia Militar prendeu três homens no Recanto das Emas com uma pistola calibre 380 e uma espingarda calibre 12, além de munições e uma balança de precisão

Polícia Militar apreende três homens por tráfico e porte ilegal de armas - (crédito: Divulgação/PMDF)
Três homens foram presos em flagrante na Quadra 605 do Recanto das Emas nesse sábado (16/8), por volta das 22h30. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), foram apreendidos aproximadamente 1,5 kg de maconha, cerca de 43 porções de cocaína fracionadas para venda e duas porções maiores ainda não fracionadas. 

Foram encontrados ainda R$ 500 em espécie, uma pistola calibre 380 com 10 munições intactas e uma espingarda calibre 12 com duas munições. Apetrechos utilizados para o tráfico de entorpecentes, como uma balança de precisão, também foram identificados. 

Os três homens foram detidos pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Todos os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à 27ª Delegacia de Polícia, onde permanecem à disposição da Justiça.

Por Giovanna Kunz
postado em 17/08/2025 14:48
