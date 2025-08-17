Três homens são presos por tráfico de drogas e porte ilegal de armas

Polícia Militar apreende três homens por tráfico e porte ilegal de armas - (crédito: Divulgação/PMDF)

Três homens foram presos em flagrante na Quadra 605 do Recanto das Emas nesse sábado (16/8), por volta das 22h30. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), foram apreendidos aproximadamente 1,5 kg de maconha, cerca de 43 porções de cocaína fracionadas para venda e duas porções maiores ainda não fracionadas.

Foram encontrados ainda R$ 500 em espécie, uma pistola calibre 380 com 10 munições intactas e uma espingarda calibre 12 com duas munições. Apetrechos utilizados para o tráfico de entorpecentes, como uma balança de precisão, também foram identificados.

Os três homens foram detidos pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Todos os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à 27ª Delegacia de Polícia, onde permanecem à disposição da Justiça.