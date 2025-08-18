InícioCidades DF
Quem será o próximo milionário? Mega-Sena está acumulada em R$ 65 milhões

Prêmio acumulado da Mega-Sena chega a R$ 65 milhões, com sorteiro marcado para esta terça-feira (19/8). As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio

Brasilienses apostam em Mega-Sena acumulada com prêmio de R$ 65 milhões - (crédito: Ana Carolina Alves/CB)

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.902 da Mega-Sena, sorteado na noite do último sábado (16/8). Com isso, o prêmio principal acumulou e pode pagar R$65 milhões no próximo sorteio, marcado para esta terça-feira (19/8).

As expectativas são altas em torno do valor milionário. O motociclista Antônio Alves, 45, aposta toda semana. Ele afirma que mantém o hábito de forma controlada. “Toda segunda-feira eu faço dois joguinhos. Já é rotina, mas nunca perdi o controle. Se ganhasse, eu ficaria quieto, pagaria minhas dívidas e ajudaria só os mais próximos”, disse.

Já a autônoma Leidelaura Costa, 46 anos, diz jogar apenas em ocasiões de prêmio acumulado. “Eu jogo pouco, mas sempre que o prêmio vai acumulando eu venho dar uma olhada. É sempre na intenção de ganhar, mas de forma esporádica”, contou.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país, além do site ou aplicativo Loterias Caixa, disponível para celulares iOS e Android. O jogo simples de seis dezenas custa R$ 6,00.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 18/08/2025 12:21
