Cidade de Portugal é eleita 'Melhor Tesouro Escondido da Europa'

O levantamento considerou critérios como belezas naturais, custo das hospedagens, qualidade da gastronomia e condições climáticas. Veja as dez cidades que se destacaram no ranking!
10º) Beaumaris, País de Gales, Reino Unido: Essa charmosa cidade costeira localizada na ilha de Anglesey combina arquitetura georgiana, ruas históricas e vista para o Estreito de Menai.
Beaumaris também é famosa por seu impressionante castelo medieval, o Beaumaris Castle (Patrimônio Mundial da UNESCO), construído no século 13 por ordem do rei Eduardo I.
9º) Labeaume, França: Labeaume é um vilarejo localizado no sul da França, na região de Ardèche, famosa por sua beleza natural e arquitetura rústica.
Labeaume também é famosa por seus jardins suspensos, piscinas naturais de águas cristalinas e concertos ao ar livre durante o verão.
8º) Sibiu, Romênia: Fundada por colonos saxões no século 12, Sibiu é uma das cidades mais bonitas e bem preservadas da Transilvânia
Em 2007, foi eleita Capital Europeia da Cultura graças a seus museus, teatros e festivais ao longo do ano. As 'janelas com olhos' nos telhados são uma marca registrada da cidade.
7º) Valdoviño, Espanha: Localizado na costa norte da Galiza, Valdoviño é conhecido por suas deslumbrantes paisagens naturais e praias ideais para o surfe.
Além das praias, o vilarejo mantém o autêntico espírito galego, com celeiros tradicionais espalhados entre casas de granito e tabernas que servem polvo à feira.
6º) Beynac-et-Cazenac, França: Esta é uma pitoresca vila medieval na região da Dordonha, que mais parece saída de um conto de fadas. Já foi classificada como um dos 'Mais Belos Vilarejos da França'.
As ruelas de paralelepípedos levam a casinhas de pedra com telhados de lousa, muitas transformadas em charmosas estalagens. Além disso, o Château de Beynac, construído no século 12, é um dos grandes tesouros locais.
5º) Bremm, Alemanha: Bremm é uma pequena vila localizada às margens do rio Mosela, no oeste da Alemanha, famosa por seus vinhedos em encostas íngremes.
Um dos destaques é o Calmont, considerado o vinhedo mais inclinado da Europa. Casinhas de enxaimel, adegas familiares e o Castelo de Reichsburg nas proximidades dão todo um charme para a região.
4º) Puy-l’Évêque, França: Esse charmoso vilarejo, que fica no sul da França, encanta com suas casas medievais empilhadas sobre o rio e ruas sinuosas de paralelepípedos.
A cidade é cercada por vinhedos da região de Cahors, famosa por seus vinhos tintos. O cenário é complementado por belas paisagens, mercados locais e um típico ambiente rural francês.
3º) Nafplio, Grécia: Nafplio é uma cidade portuária encantadora, famosa por suas praias de águas cristalinas e o imponente Forte Palamidi. Foi a primeira capital da Grécia moderna, entre 1823 e 1834.
As principais atrações de Nafplio incluem o castelo de Palamidi, os tradicionais cafés à beira-mar e o forte de Bourtzi, situado em uma ilhota no porto.
2º) Brisighella, Itália: Essa é uma encantadora vila medieval na região da Emilia-Romagna. A cidade é dominada por três colinas que abrigam a Rocca Manfrediana, o Santuário de Monticino e a Torre do Relógio.
As ruas estreitas e arborizadas, como a Via degli Asini, preservam o charme histórico do local. Isso sem falar no azeite de oliva de alta qualidade produzido na região!
1º) Tomar, Portugal: Eleito o “melhor tesouro escondido” da Europa, Tomar é uma histórica cidade portuguesa construída em 1160 e situada na região central do país.
A cidade, cheia de ruas charmosas e jardins, tem forte ligação com a Ordem dos Templários. É um destino popular para quem deseja conhecer a história medieval de Portugal.