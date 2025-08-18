Vídeo: homem invade shopping de Águas Claras e ataca funcionária a socos

Uma funcionária de uma loja de um shopping de Águas Claras foi agredida a socos e chutes por um homem desconhecido, de 28 anos. Câmeras do circuito interno de segurança do centro comercial registraram o ato violento e o autor foi detido em flagrante.

O fato ocorreu em 15 de agosto, por volta das 16h30. As imagens mostram a vítima distraída em frente à loja, quando um homem surge correndo sem camisa e a golpeia com socos e chutes. Segundo a Polícia Civil, a mulher e o autor não se conheciam.

Seguranças do shopping detiveram o agressor até a chegada da Polícia Militar. Ele foi levado pelos militares à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde os agentes constataram o envolvimento dele em outras ocorrências semelhantes, em Águas Claras e Taguatinga. O delegado plantonista representou pela prisão preventiva do suspeito, medida que foi deferida pelo Judiciário.

Moradores de Águas Claras comentaram que, no mesmo dia, o homem teria agredido outra mulher em frente a uma cafeteria da região. Nas redes sociais, uma vítima relatou que o mesmo rapaz a perseguiu na Avenida Pau Brasil. "Eu estava andando com minha cachorra e ele veio rápido em minha direção. Eu segui firme em frente e, quando ele chegou próximo a mim, desviou. Achei estranho, mas me esqueci. Agora vi que escapei por pouco", contou a mulher.