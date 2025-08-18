Subsolo do STJ é evacuado após carro pegar fogo na garagem

O subsolo do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi evacuado após um carro pegar fogo na garagem da Corte. O incidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (18/8) e bombeiros estão no local.
A causa do fogo não foi esclarecida. Segundo o Corpo de Bombeiros, a brigada de incêndio deu início ao combate. Não houve vítimas.
Aguarde mais informações
Darcianne DiogoRepórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018
postado em 18/08/2025 18:35