Subsolo do STJ é evacuado após carro pegar fogo na garagem

O subsolo do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi evacuado após um carro pegar fogo na garagem da Corte. O incidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (18/8) e bombeiros estão no local.

A causa do fogo não foi esclarecida. Segundo o Corpo de Bombeiros, a brigada de incêndio deu início ao combate. Não houve vítimas.

Aguarde mais informações

