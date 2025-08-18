Jovem é executado a tiros dentro de bar em Ceilândia; veja vídeo

Um jovem foi executado a tiros dentro de um bar, chamado Alquimia, no Distrito Federal. O homicídio ocorreu na madrugada deste domingo (17/8), na QNP 6/10 do P Sul, e foi registrado por câmeras de segurança.

Na imagem, a vítima está em pé e conversa com um grupo de homens. Aparentemente, o rapaz e o autor dos disparos entram em discussão, momento em que o executor saca a arma de fogo e dispara contra o jovem.

Os outros rapazes tentam intervir e seguram o suspeito. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima apresentava marcas de tiros no tórax, pescoço e braço direito. Ele morreu antes da chegada do socorro. O caso é investigado pela 24ª Delegacia de Polícia (P Sul).