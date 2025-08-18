InícioCidades DF
Homicídio

Jovem é executado a tiros dentro de bar em Ceilândia; veja vídeo

Crime foi registrado por câmeras de segurança. No vídeo, autor e vítima aparecem discutindo antes dos disparos

Crime ocorreu no P Sul - (crédito: Material cedido ao Correio)
Um jovem foi executado a tiros dentro de um bar, chamado Alquimia, no Distrito Federal. O homicídio ocorreu na madrugada deste domingo (17/8), na QNP 6/10 do P Sul, e foi registrado por câmeras de segurança.

Na imagem, a vítima está em pé e conversa com um grupo de homens. Aparentemente, o rapaz e o autor dos disparos entram em discussão, momento em que o executor saca a arma de fogo e dispara contra o jovem.

Os outros rapazes tentam intervir e seguram o suspeito. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima apresentava marcas de tiros no tórax, pescoço e braço direito. Ele morreu antes da chegada do socorro. O caso é investigado pela 24ª Delegacia de Polícia (P Sul).

 

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 18/08/2025 18:50
