Ciclo de palestras sobre proteção à mulher chega a três regiões

Após a estreia, na Cidade Estrutural, o projeto chega a Vicente Pires, em parceria com os Consegs locais de Vicente Pires, Águas Claras e Arniqueira - (crédito: PAULO H. CARVALHO/AGÊNCIA BRASÍLIA)

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) promove o I Ciclo de Palestras de Segurança Pública, voltado à proteção da mulher. A iniciativa, organizada pelos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs), tem como objetivo ampliar a conscientização sobre a violência doméstica e fortalecer as redes de apoio às vítimas.

Após a estreia, na Cidade Estrutural, o projeto chega a Vicente Pires, em parceria com os Consegs locais de Vicente Pires, Águas Claras e Arniqueira. O próximo encontro será em 26 de agosto.

A ação integra o Eixo Mulher Mais Segura, parte do programa Segurança Integral, principal política de segurança pública do GDF. Os debates abordam prevenção à violência, apoio psicossocial e jurídico, empoderamento feminino, autonomia econômica e emocional, além do papel das comunidades na proteção das mulheres.

As palestras contam com a participação de especialistas da SSP-DF, forças de segurança, Ministério Público do DF, Secretaria da Mulher, Sebrae e outras instituições parceiras. Os encontros ocorrem das 8h às 12h, em locais escolhidos pela própria comunidade, como escolas, universidades, associações, administrações regionais e na Casa da Mulher Brasileira.

“Mais do que levar informação, queremos transformar realidades. Cada palestra é uma oportunidade de romper ciclos de violência, fortalecer redes de apoio e levar orientações práticas que impactam diretamente a vida das mulheres”, afirmou o subsecretário dos Consegs, coronel Paulo André Vieira.

Cronograma das próximas palestras

26 de agosto – Águas Claras/Vicente Pires/Arniqueira

9 de setembro – Ceilândia/Sol Nascente

30 de setembro – Guará

9 de outubro – Gama

23 de outubro – São Sebastião

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui. Informações pelo telefone 3441-8703 ou pelo e-mail conseg@ssp.df.gov.br.