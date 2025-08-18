InícioCidades DF
Menina de 1 ano fica em estado grave ao se afogar em balde, na Estrutural

As primeiras orientações para o atendimento foram prestadas por uma militar do Centro de Operações do Corpo de Bombeiros, por telefone, antes mesmo da chegada das equipes

Caso ocorreu na Estrutural - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Uma criança de 1 ano e 6 meses ficou em estado grave ao se afogar em casa, em um balde com água, na Quadra 8 da Chácara Santa Luzia, na Estrutural. O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (18/5) e mobilizou o Corpo de Bombeiros.

As equipes receberam o chamado por volta das 17h20. No local, os socorristas encontraram a menina em parada cardiorrespiratória. Após a realização de manobras de ressuscitação cardiopulmonar, os batimentos da vítima foram restabelecidos.

A criança foi transportada inconsciente e em estado grave para o Hospital Regional do Guará. As primeiras orientações para o atendimento foram prestadas por uma militar do Centro de Operações do CBMDF, por telefone, antes mesmo da chegada das equipes.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 18/08/2025 20:41
