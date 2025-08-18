InícioCidades DF
Incidente

Carro que pegou fogo na garagem do STJ pertence à ministra Isabel Galotti

O Correio apurou que o motorista conseguiu sair do veículo rapidamente ao notar que havia algo de errado. A ministra não estava no local no momento das chamas. incidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (18/8). Ninguém se feriu

Incidente resultou na evacuação do subsolo - (crédito: Material cedido ao Correio)
Incidente resultou na evacuação do subsolo - (crédito: Material cedido ao Correio)

O carro que pegou fogo na garagem do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pertence à ministra do STJ Isabel Galotti. O incidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (18/8) e mobilizou militares do Corpo de Bombeiros. Ninguém se feriu. 

O Correio apurou que o motorista conseguiu sair do veículo rapidamente ao notar que havia algo de errado. A ministra não estava no local no momento das chamas. Apenas um dos prédios, o subsolo e o berçário foram evacuados. 

Até o momento, o evento sobre direitos indígenas, marcado para esta noite no STJ, continua, sem alteração de horário ou data. 

A causa do incêndio não foi esclarecida.

Saiba Mais

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 18/08/2025 19:51 / atualizado em 18/08/2025 20:23
x