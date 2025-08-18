Carro que pegou fogo na garagem do STJ pertence à ministra Isabel Galotti

O carro que pegou fogo na garagem do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pertence à ministra do STJ Isabel Galotti. O incidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (18/8) e mobilizou militares do Corpo de Bombeiros. Ninguém se feriu.

O Correio apurou que o motorista conseguiu sair do veículo rapidamente ao notar que havia algo de errado. A ministra não estava no local no momento das chamas. Apenas um dos prédios, o subsolo e o berçário foram evacuados.

Até o momento, o evento sobre direitos indígenas, marcado para esta noite no STJ, continua, sem alteração de horário ou data.

A causa do incêndio não foi esclarecida.