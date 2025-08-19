PCDF encontra galpão usado para falsificar cigarros em Santa Maria

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) localizou, nesta terça-feira (19/8), um galpão utilizado como depósito de insumos para falsificação de cigarros no Polo JK, em Santa Maria. A ação foi conduzida pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco/Decor) e contou com apoio aéreo da Divisão de Operações Aéreas (DOA/PCDF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, os investigadores apreenderam cerca de 360 mil maços de cigarros prontos para distribuição. Segundo a polícia, a mercadoria poderia movimentar aproximadamente R$ 2 milhões no mercado ilegal. Também foram encontrados 4,8 toneladas de fumo, embalagens, filtros e até um equipamento de secagem artesanal de tabaco.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com a PCDF, no momento da operação não havia produção em andamento, o que indica que o espaço estaria em processo de desativação. Ainda assim, a estrutura encontrada, de acordo com os investigadores, demonstra a existência de um esquema organizado voltado à fabricação e distribuição de cigarros contrabandeados.

As investigações seguem para identificar os responsáveis, que podem responder por associação criminosa, organização criminosa e crimes contra as relações de consumo. Somadas, as penas previstas podem chegar a 16 anos de prisão, além de multa.