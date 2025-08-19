InícioCidades DF
"Construir uma saída democrática para o país", diz Ibaneis sobre federação

Governador do DF marcou presença no evento de criação da federação União Progressista, parceira entre o partido Progressistas e o União Brasil

Ibaneis fala no evento de criação da federação União Progressista - (crédito: Keity Naiany)
O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou, na tarde desta terça-feira (19/8), do evento que oficializou a criação da federação União Progressista (UPb) em Brasília. Ovacionado por militantes presentes no local quando fez o uso da palavra, Ibaneis declarou confiar nas lideranças da federação para ‘construir uma saída democrática para o Brasil’.

“O que vivemos hoje não é uma plena democracia. É um pouco de ditadura com uma pitada do Judiciário e uma necessidade de se avançar nos grandes temas da nação”, disparou Ibaneis. “Os problemas hoje são graves, são sérios e o extremismo político não está permitindo soluções reais”, acrescentou.

Ibaneis declarou que espera um novo cenário para o Brasil a partir de 2026. “Eu acredito sim que a gente vá sair disso, mas depois das eleições de 2026, construindo depois um futuro para esse país que possa pacificar a nação e não viver de extremos como nós estamos vivendo hoje”, destacou.

Por Mila Ferreira
postado em 19/08/2025 18:30
