Luto: Teresa David morre, aos 92 anos, nesta terça-feira (19/8)

Faleceu em Brasília, nesta terça-feira (19/8), aos 92 anos, Teresa David, mãe adotiva de Regina David, viúva do ex-vice-presidente executivo do Correio Evaristo de Oliveira. Reconhecida pelo jeito alegre, pela generosidade e pela habilidade na cozinha, Teresa marcou a vida dos que a cercavam e foi considerada o alicerce da família.

Regina relembra que a presença de Teresa foi essencial desde a infância. “Minha mãe morreu quando eu tinha 9 anos e, logo em seguida, meu pai se casou com ela. Dez anos depois, meu pai faleceu e Teresa ficou viúva, sem filhos. Quando eu casei com o Evaristo e vim para Brasília, ela veio comigo e criou os meus filhos. Foi a avó que eles conheceram. Uma pessoa muito boa, batalhadora e excelente cozinheira”, afirmou.

Até os 80 anos, Teresa manteve uma vida ativa e participativa, inclusive como bisavó. “Quando meu primeiro neto nasceu, ela já tinha mais de 70 anos e cuidou dele por muito tempo. Esteve muito presente na vida dos filhos do Guilherme, que mora em Brasília”, contou Regina.

As lembranças de família trazem com força os natais preparados por Teresa. “No dia 24, a casa amanhecia com o cheiro das rabanadas, da ambrosia – que ela fazia como ninguém – e dos assados. Ela era quem dava o sabor e a alma da festa”, recordou.

Sem filhos biológicos, Teresa construiu sua história junto à família de Regina, a quem dedicou afeto e cuidado. “Ela foi uma segunda mãe para mim e para o Evaristo, além de avó e bisavó para os nossos filhos e netos. Agora fica a saudade, mas também a gratidão por tudo o que ela representou em nossas vidas”, disse.

O corpo de Teresa será velado na Capela 4 do cemitério Campo da Esperança, hoje, às 8h. O sepultamento ocorre às 10h30.