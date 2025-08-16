Família de jovem morto por policial civil pede justiça

No silêncio interrompido pelo ronco das motos e pelo choro de familiares, o corpo de João Gabriel Matos da Silva, 20 anos, conhecido como Biel, foi velado na tarde deste sábado (16/8), em Santo Antônio do Descoberto (GO). A despedida foi marcada por emoção, por pedidos de justiça.

João Gabriel foi baleado por um policial civil na quadra 502 do Recanto das Emas, na noite de quinta-feira (14/8). João Gabriel conduzia uma moto e, na garupa, estava um amigo, um adolescente de 15 anos. A bala acertou o ombro do adolescente e atingiu João Gabriel.

Família e amigos fazem motociata e pedem justiça por jovem morto (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Descrito pelos amigos como um jovem tranquilo, bem-humorado e a “alegria do rolê”, João fazia questão de animar todos ao seu redor. “Ele queria coisas grandes, sonhava em fazer uma segunda faculdade, ser conhecido”, recorda a amiga Rayssa Diniz, de 20 anos.

Ex-militar, João havia servido ao Exército Brasileiro até o início do ano. Fora das fileiras, buscava um futuro, estudava tecnologia da informação em uma faculdade no DF, mas havia trancado o curso por dificuldades em conciliar os horários.

Despedida

A despedida reuniu dezenas de jovens que chegaram em motos. No cortejo, balões brancos foram amarrados aos guidons e os amigos vestiam uma blusa que carregava a palavra “justiça”.

Em meio à dor, a indignação também esteve presente na despedida. Durante a cerimônia, a madrinha de João Gabriel, Neide Matos, clamou por justiça, sendo acompanhada em coro pelos presentes.

O pai do jovem, o motorista João de Assis, 50, implorou às autoridades que a justiça seja feita. Em um discurso emocionado, ele clamou: “Que esse crime não fique impune!”. Confira o vídeo do apelo:

Também participou da cerimônia o adolescente que estava na garupa da moto, que recebeu alta hospitalar ainda nessa semana.