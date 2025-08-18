Secretaria abre cadastro de 85 vagas para ambulantes em eventos em Brasília

Ambulantes interessados podem se cadastrar para eventos em Brasília - (crédito: Divulgação: Secretaria do Governo)

por Walkyria Lagaci*

Na próxima segunda-feira (25/8), a Secretaria Executiva das Cidades realizará o cadastramento de ambulantes para os eventos Distrito Junino 2025 e Expoabra Brasília 2025, que terão início em 29 de agosto.

As inscrições poderão ser feitas no Anexo do Palácio Buriti, 9° andar, sala 917, das 9h às 17h. Documento de identificação com foto, original e cópia, e comprovante de endereço em nome do ambulante ou declaração de residência deverão ser apresentados para o processo.

O resultado dos selecionados será divulgado no site da Secretaria de Governo, na aba “Editais”, no dia seguinte às inscrições (26/8). As licenças também serão entregues no local do cadastramento, em datas específicas para cada evento.

Para a Expoabra, haverá 40 vagas, divididas em dois períodos: 20 barracas até 2/9 e outras 20 de 3 a 7/9. As licenças do primeiro grupo serão entregues em 28/8, das 9h às 15h, e as do segundo, em 2/9.

No Distrito Junino, que acontece em 29 e 30 de agosto, serão disponibilizadas 45 vagas — 30 na modalidade caixeiro e 15 em barraca. As licenças poderão ser retiradas no próprio dia 29/8, das 9h às 15h.

A Expoabra Brasília 2025 será no Pavilhão de Exposições da Granja do Torto e o Distrito Junino 2025, no segundo quadrante da Esplanada dos Ministérios. Para ambos, não serão entregues autorizações fora do dia e horário estipulados ou a terceiros, a não ser por procuração, uma vez que é pessoal, intransferível e concedida a título provisório.

No site da Secretaria de Governo outras regras podem ser consultadas nos editais publicados.

* Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho