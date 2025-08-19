Planaltina: Conheça a cidade mais antiga do Distrito Federal

Nesta terça-feira (19/8), Planaltina, a cidade mais antiga do Distrito Federal, comemora 166 anos de fundação. Criada em 1859 pela Lei nº 03 da Assembleia Provincial de Goiás, a então Vila Mestre D’Armas — nome escolhido em homenagem a um armeiro que viveu na região — se consolidou como ponto de escoamento de ouro vindo de Goiás. O atual nome foi oficializado em 1917.

A história do município, porém, começou antes mesmo da emancipação. A região recebeu a visita da Comissão Cruls, que estudou o local para abrigar a futura capital do Brasil. Mais tarde, em 1922, o presidente Epitácio Pessoa determinou o lançamento da Pedra Fundamental, em 7 de setembro, um dos monumentos mais simbólicos da cidade.

Localizada a 38,5 km do Plano Piloto, Planaltina preserva casarões centenários, igrejas antigas e pontos turísticos históricos. Além disso, abriga cachoeiras, parques ecológicos e festas tradicionais. Entre os destaques está a Estação Ecológica de Águas Emendadas, considerada a mais importante reserva ambiental da América do Sul.

Monumento da Pedra Fundamental (foto: Renato Araújo/ Agência Brasília)

Outro marco cultural e religioso da região é o Vale do Amanhecer, fundado em 1959 pela médium Neiva Chaves Zelaya, a Tia Neiva. Hoje, o centro espiritualista reúne cerca de 250 mil seguidores e possui mais de 700 templos espalhados pelo país. O sincretismo religioso é a marca das práticas, que mesclam influências cristãs, afro-brasileiras, orientais, incas, maias e egípcias, reunindo mais de mil médiuns em rituais de cura e atendimento espiritual.

Entre as tradições locais, a Via Sacra do Morro da Capelinha é a mais conhecida. Realizado anualmente durante a Semana Santa, o espetáculo teatral a céu aberto encena a ressurreição de Cristo e atrai até 150 mil fiéis por edição.