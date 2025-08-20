Áreas no DF ficam sem energia nesta quarta-feira (20/8)

Nesta quarta-feira (20/8), regiões do Paranoá, Itapoã e Águas Claras ficam sem energia. O serviço prestado pela Neo en ergia terá uma paralisação temporária para obras de melhoria e modernização da rede elétrica nas áreas.

O serviço está previsto para ser realizado das 10h às 15h, interrompendo o fornecimento de energia na Quadra 22 do Paranoá e no Condomínio Mansões Entrelagos, na Quadra 3 do Itapoã. Já em Águas Claras, deve ocorrer das 9h às 15h, afetando a Quadra 203.

Caso as obras terminem antes do previsto, a rede de energia voltará a funcionar sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outras regiões do DF, nesse caso, a recomendação é registrar ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 0155, desde que usem o aparelho adaptado.