Defensoria do DF oferecerá serviços gratuitos nesta quarta (20/8)

Acontece nesta quarta-feira (20/8), a 11ª edição do mutirão Quarta do Cidadão, promovido pela Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), em frente à Biblioteca Nacional, na Esplanada dos Ministérios, das 8h às 14h. A iniciativa promove serviços gratuitos para a população em situação de vulnerabilidade, como exames de DNA, assistência jurídica, atendimento psicossocial, entre outros.

Entre os serviços oferecidos estão renegociação de dívidas, vacinação, exames de vista, consultas de enfermagem, emissão de documentos, e orientação trabalhista. A realização é uma parceria com a ação do Conselho Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos-Gerais (Condege), Meu Pai Tem Nome, que tem o objetivo de garantir a paternidade responsável. Também serão oferecidos serviços específicos para a população de rua, com o banho do bem.



A Defensoria Pública explica que o exame pode ser feito em situações diversas, desde que atenda alguns critérios, como:



- A pessoa que busca o reconhecimento não deve ter a filiação paterna registrada em sua certidão de nascimento;

- Em casos de investigação de paternidade ou maternidade após o falecimento do(a) suposto(a) genitor(a), é necessário coletar o material genético de três familiares consanguíneos do falecido (como pais, irmãos e filhos reconhecidos), incluindo obrigatoriamente um familiar do mesmo sexo do(a) suposto(a) filho(a)

- Além disso, em casos de reconhecimento voluntário de paternidade, se a genitora e/ou o suposto genitor forem menores de 18 anos, é obrigatório que um responsável legal os acompanhe durante o procedimento;



- Se o(a) suposto(a) filho(a) for maior de 18 anos, a presença da genitora não é necessária.



Para a realização do exame, são necessários alguns documentos. Todos os envolvidos devem apresentar documentos de identidade e CPF e comprovantes de residência. Também é necessário apresentar a certidão de nascimento do filho e, caso o(a) suposto(a) genitor(a) seja falecido(a), a certidão de óbito deve ser apresentada.





Confira os serviços oferecidos:

Defensoria Pública do Distrito Federal:

Assistência jurídica;

Atendimento psicossocial (Suap);

Exames de DNA gratuitos.





Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet):

CTPS Digital;

Inscrições e orientações para cursos ofertados pela Sedet-DF.





Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes): senhas limitadas

Serviços do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).





Escola de Barbeiros Roberto Ramos:

Corte de cabelo;

Barba.





Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE/DF):

Orientação ao trabalhador;

Apoio ao trabalhador desempregado;

Fornecimento de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

Criação de acesso/senha ao GOV.br.





Caesb:

Distribuição de água potável para a população;

Negociação e renegociação de dívidas;

Alteração de titularidade;

Suspensão de fornecimento;

Religação;

Revisão de conta e agendamento de atendimento.





Instituto Diabetes Brasil:

Orientação sobre diabetes;

Realização de testes de glicemia.





Sesc:

Van 1Saúde do Homem;

Consultas de enfermagem;

Testes rápidos.





Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF):

Vacinação.





Neoenergia:

Esclarecimento de dúvidas;

Solicitação de serviços.





Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab):

Eixos Morar Bem e programas habitacionais promovidos pelo Governo do Distrito Federal;

Regularização de imóveis no Distrito Federal.





Instituto de Cultura, Cidadania e Desenvolvimento Social (Incide) – Projeto Visão para Todos:

Exames de vista.





Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade (SEAC-DF):

Massagem relaxante;

Skincare;

Massagem capilar;

Massagem nas mãos;

Van de atenção às demandas da comunidade.





Serviço Social da Indústria da Construção-DF (Seconci-DF):

Dentista.





