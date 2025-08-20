InícioCidades DF
SETENÇA

Líder de organização criminosa é condenado por lavagem de dinheiro

Eliaquens de Sousa, líder de organização criminosa, foi condenado a 6 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro no Distrito Federal

O juiz responsável pela ação destacou a gravidade da conduta do réu, agravada pela reincidência no crime - (crédito: TJDFT)
O juiz responsável pela ação destacou a gravidade da conduta do réu, agravada pela reincidência no crime - (crédito: TJDFT)

Eliaquens de Sousa dos Santos, conhecido como Patrão ou Patrãozinho, foi condenado a 6 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por lavagem de dinheiro. Segundo a sentença, ele atuava como líder de uma organização criminosa especializada em furtos mediante fraude, utilizando meios eletrônicos e digitais para desviar valores e, posteriormente, ocultá-los por meio de transações patrimoniais.

O réu já havia sido condenado anteriormente por organização criminosa e furtos qualificados. Nesta decisão, a Justiça considerou comprovada a ocultação de um apartamento em Águas Claras, adquirido por meio de falsidade ideológica. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A pena inclui ainda 16 dias-multa, calculados com base no salário mínimo da época dos fatos. O juiz destacou a gravidade da conduta, agravada pela reincidência, e negou a possibilidade de substituição da pena por medidas alternativas.

Saiba Mais

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 20/08/2025 18:18
x