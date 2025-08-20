Titanic: Exposição imersiva vai levar público brasileiro ao navio mais famoso do mundo

Com recriações realistas, os visitantes poderão passar por ambientes que remetem ao transatlântico, revivendo sua grandiosidade e conhecendo detalhes da viagem que marcou gerações.
O projeto já atraiu milhares de pessoas em outras cidades do mundo.Em São Paulo, a expectativa é de grande procura, e já foi aberta uma lista de espera para garantir acesso antecipado
A mostra une memória histórica e entretenimento, convidando o público a mergulhar no fascínio e nos mistérios do lendário Titanic.
Os dias 14 e 15 de abril são tragicamente históricos na navegação mundial. Às 23h40 de 14 de abril de 1912, o transatlântico Titanic bateu num iceberg. Às 2h20 do dia 15, ele afundou por completo.
Foi uma madrugada de pânico, que deixou 1.514 mortos. Resultado do excesso de confiança no navio, considerado 'inafundável' pelos construtores, e da negligência, pela falta de botes suficientes para o salvamento de todos.
A visão 3D do Titanic, divulgada recentemente a partir de uma varredura digital, mostra o navio completo no fundo do oceano. E causa assombro. A varredura foi feita no verão de 2022 pela Magellan Ltd, uma empresa de mapeamento de águas profundas, e pela Atlantic Productions.
Mais de 700 mil fotos foram tiradas, em todos os ângulos, criando a reconstrução das ruínas, em 3D, e o resultado impressiona.
O Titanic partiu no dia 10 de abril do porto de Southampton, na Inglaterra, levando 2.200 passageiros. A mais nova era Milvina Dean (na foto com a mãe), de apenas dois meses de idade.
A mãe de Milvina sobreviveu. O pai morreu no naufrágio. E Milvina acabou sendo a sobrevivente mais longeva do Titanic. Ela só morreu em 31/5/2009, aos 97 anos.
A empresa do navio, White Star Line, queria que a viagem fosse rápida para ganhar um prêmio: 'Fita Azul', para a embarcação que fizesse o percurso entre Europa e EUA em menor tempo.
Historiadores concluíram que essa pressa impediu que o navio desviasse a tempo do iceberg, depois que ele foi visto. A colisão causou um rombo de mais de 100 metros no casco.
A história do Titanic sempre rendeu obras de arte, filmes, livros, devido ao impacto causado na época e a dimensão da tragédia no contexto histórico.
O filme mais famoso é 'Titanic', de James Cameron, estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Ambos viveram personagens fictícios, mas o filme retratou pessoas que, de fato, estavam no navio.
Veja a seguir o passageiro ou tripulante verdadeiro do Titanic e como ele foi retratado no filme. Foto e nome do personagem real e do ator que o interpretou.
Edward Smith (interpretado por Bernard Hill) - O capitão do Titanic tinha 62 anos, sendo 40 de experiência em navegação. Morreu no naufrágio.
Thomas Andrews (por Victor Garber) - O engenheiro foi o construtor do Titanic. Relatos deram conta de que ele ajudou muitas pessoas a colocarem os coletes salva-vidas e embarcarem nos botes. Ele não sobreviveu.
Margaret Brown (interpretada por Kathy Bates) - Foi uma socialite, filantropa e ativista americana. Embarcou num bote salva-vidas e sobreviveu. Morreu em 1932, aos 65 anos.
William Murdoch (por Ewan Stewart) - Foi o primeiro imediato no navio e tentou evitar a colisão. No filme, ele aceita suborno e atira em pessoas em pânico. Sua família ficou indignada e os cineastas foram pessoalmente se desculpar. Murdoch morreu no naufrágio.
Charles Lightoller (por Jonathan Phillips) - Foi o segundo imediato do Titanic. Ajudou muitos a se salvarem e, de volta ao continente, deu informaÃ§Ãµes importantes para a melhoria da seguranÃ§a nos navios.
Wallace Hartley (por Jonathan Evans-Jones) - Era o líder da orquestra do navio e manteve os músicos tocando até o navio submergir. Nenhum sobreviveu.
Archibald Gracie IV (por Bernard Fox) - O coronel ajudou passageiros, sobreviveu e escreveu um livro sobre a tragédia. Mas sofreu sequelas da hipotermia e das lesões físicas sofridas e morreu oito meses após o naufrágio. Ele estava tão traumatizado que suas últimas palavras foram 'Devemos levar todos para os botes'.
Joseph Bruce Ismay (por Jonathan Hyde) - Foi presidente da White Sar Line Steamship Company, construtora do navio. Foi criticado por ter reduzido o número de botes salva-vidas de 48 para 16. Considerado covarde por se salvar deixando muitos para trás. Absolvido na justiça, teve a reputação manchada para sempre.
Isidor e Ida Straus (por Lew Palter e Elsa Raven) - O casal era dono da rede de lojas Macy's. Isidor Straus, 67 anos, e a esposa Ida Straus, 63, morreram no naufrágio.
John Jacob Astor IV (por Eric Braeden) - Era um incorporador imobiliário americano. A pessoa mais rica a bordo do Titanic. Seu corpo foi encontrado e reconhecido por causa das iniciais na sua jaqueta.
Madeleine Force (por Charlotte Chatton) - Esposa de John Jacob Astor IV. Sobreviveu ao naufrágio e morreu aos 46 anos, em 1940, nos EUA.
John 'Jack' Phillips (por Gregory Cooke) - Era o operador de rádio do navio. Ele enviou sinais de socorro quando o Titanic bateu no iceberg. Não sobreviveu.
Harold Bride (por Craig Kelly) - Era o operador sem fio júnior. Ajudou John 'Jack ' Phillips a enviar mensagens. Ele sobreviveu ao naufrágio e seu depoimento foi importante na investigação.
Benjamin Guggenheim (por Michael Ensign) - Foi um empresário americano, de uma família de magnatas da mineração. Sobreviventes disseram que, ao perceber que não conseguiria sobreviver, ele e o seu valete foram à cabine e vestiram suas melhores roupas. Benjamin disse que eles afundariam 'como cavalheiros'.
Frederick Fleet (por Scott Anderson) - O marinheiro sobreviveu e contou que, sem binóculos, estava com a visibilidade ainda mais reduzida (além das más condições meteorológicas). Quando tripulantes perceberam o iceberg, já era tarde.
Cosmo Duff-Gordon (por Martin Jarvis) - Foi um medalhista de pra olímpico na Esgrima. Ele sobreviveu ao naufrágio e foi vítima de um boato de que teria dado suborno para violar a regra de prioridade para mulheres e crianças. Mas depois foi inocentado dessa acusação.
Lady Lucy Duff (por Rosalind Ayres) - Foi uma estilista, esposa de Cosmo Duff-Gordon. Escapou do navio com ele num bote salva-vidas logo no começo da confusão, antes que o pânico se instalasse.
Henry Wilde (por Mark Lindsay Chapman) - Foi um chefe oficial do Titanic. Com carreira na White Star, trabalhou em diversos navios. Não sobreviveu ao naufrágio.
Noël Leslie (por Rochelle Rose) - A condessa de Rothes era uma passageira da primeira classe que escapou num dos botes e ajudou a salvar passageiros da terceira classe que estavam com ela.
Os destroços do Titanic foram encontrados em 1/9/1985, após várias décadas de buscas. Os restos estão a 3.843 metros de profundidade, a sudoeste da ilha de Terra Nova, no Canadá.