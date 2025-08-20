InícioCidades DF
MODA

24ª edição do Desfile Beleza Negra seleciona 50 modelos

Os inscritos passarão por avaliação presencial, treinamentos e capacitações para a passarela

Mulher desfilando em edição do Desfile Beleza Negra (DBN) - (crédito: Divulgação: Desfile Beleza Negra (DBN))
Mulher desfilando em edição do Desfile Beleza Negra (DBN) - (crédito: Divulgação: Desfile Beleza Negra (DBN))

por Walkyria Lagaci*

O Desfile Beleza Negra (DBN) está selecionando homens e mulheres negros para viverem a experiência de modelos profissionais na 24° edição do evento, em novembro, na capital. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

São 50 vagas para modelos a partir de 16 anos e a inscrição é feita pelo site da revista do desfile até 29 de agosto. Os inscritos passarão por uma avaliação presencial no dia 30/8, onde será feita a seleção para o festival.

Os escolhidos passarão por um intenso processo de preparação com especialistas da moda, com capacitações e treinamentos para a passarela em novembro.

O evento será realizado pelo Núcleo de Arte do Centro-Oeste (Naco), com apoio do Correio Braziliense, Agência Sprint, BellaClin, Dr. Heron Nogueira, Loradana, Shopping Liberty Mall, 3M Casting, Ojo Ateliê, Vera Corralero e Ateliê Flor do Rock.

Mais detalhes serão divulgados em breve nas contas do Instagram @dbn.desfilebelezanegra e @revistadbn

 *Estagiária sob supervisão de Márcia Machado

Saiba Mais

 

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 20/08/2025 15:40
x