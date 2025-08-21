Passageira de veículo que capotou na DF-003 morreu

Passageria de carro que capotou na BR-020 morreu no local - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Uma passageira da BMW 125I que capotou na marginal da DF-003 (EPIA), na descida do Colorado, perto do Taquari, morreu no local do sinistro de trânsito. Ela foi identificada pelas iniciais M.F e teve a morte declarada pelos médicos socorristas por volta das 10h. Ela, mais quatro mulheres e um homem, estavam no carro que descia pela marginal da rodovia sentido Colorado. O sinistro de trânsito ocorreu às 9h30.

O Correio apurou que três vítimas foram levadas para o Hospital Regional de Sobradinho, e outra para a unidade de saúde do Paranoá. O homem, que estava em estado grave, foi transferido para o Hospital de Base no helicóptero do Corpo dos Bombeiros.

Por volta das 11h, um grupo de amigos do motorista esteve no local do acidente mas não quis dar entrevista. Informou apenas que ele "está muito grave no Base".

A perícia da Polícia Civil vasculhou a região em busca de pistas que desvendem as causas da capotagem. O IML chegou às 11h13 para fazer o resgate do corpo de M.F, e levar para o Instituto de Medicina Legal, onde passará por exames que vão determinar a causa da morte.

Uma testemunha relatou para a reportagem que o motorista foi fechado por um Jeep, perdeu o controle e saiu capotando.

Com informações, Ed Alves e Walkyria Lagaci*, estagiária sob a supervisão de Adriana Bernardes