Idoso é esfaqueado em casa após discussão em Águas Lindas (GO); vídeo

Um idoso foi vítima de uma tentativa de homicídio dentro da própria residência, na quadra 107 do Condomínio Embaixador, em Águas Lindas de Goiás. O crime ocorreu durante a madrugada desta quarta-feira (20/8), após uma discussão com um homem que vivia na casa.

Segundo informações preliminares, o suspeito estava morando havia cerca de duas semanas no imóvel da vítima, identificada até o momento apenas como Francisco. Ele teria sido acolhido após ser despejado do local onde vivia de aluguel.

Na noite anterior ao crime, ambos consumiam bebidas alcoólicas quando se desentenderam. Apesar do conflito parecer ter sido resolvido, horas depois, enquanto a vítima dormia, o agressor teria atacado o idoso com golpes de facão, atingindo o braço e parte do rosto.

Mesmo gravemente ferido, o idoso conseguiu pedir ajuda aos vizinhos pela manhã. Ele recebeu atendimento inicial do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi levado para a UPA de Águas Lindas e, em seguida, transferido ao Hospital de Anápolis. Seu Francisco sobreviveu aos ferimentos.

O socorro foi acionado por uma pastora da região, que registrou em vídeo o estado da vítima. Equipes policiais realizaram buscas na região, mas até o momento o autor não foi localizado. O caso segue sob investigação.